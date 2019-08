ASUS ROG presenta alla Gamescom 2019 tantissimi prodotti, tra cui le nuove schede madri

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha aperto le porte del nuovo ed attesissimo evento Intelligent Evolution durante la Gamescom 2019 mostrando al mondo intero le ultime innovazioni frutto della filosofia ASUS Design Thinking - quale originale ed olistico processo di ideazione e realizzazione dei nuovi prodotti.

Quest'anno ROG ha presentato sette prodotti nati da questa filosofia: le schede madri ROG Rampage VI Extreme Encore, pensata per aumentare ulteriormente il potenziale delle motherboard ed essere la punta di diamante dei rig più estremi, e ROG Strix X299-E Gaming II, progettata invece per chi ama l'overclocking in una forma più sobria. Sono stati inoltre annunciati tre nuovi monitor gaming, tra cui il ROG Strix XG43UQ da 43 pollici e il ROG Strix XG27UQ da 27 pollici, entrambi con supporto nativo alla risoluzione 4K, frequenze di aggiornamento di 144 Hz e tecnologia Display Stream Compression (DSC). A questi si aggiunge anche il monitor portatile ROG Strix XG17 con un esclusivo pannello IPS da 17,3 pollici e refresh di ben 240Hz. Sono stati rivelati inoltre il nuovo ROG Chakram, un mouse con 16.000 dpi e joystick integrato per ottenere sempre il massimo controllo e le ROG Strix Go 2.4, cuffie gaming wireless 2.4GHz con adattatore USB-CTM e un microfono con cancellazione del rumore intelligente.

ROG Rampage VI Extreme Encore

Progettata per le build più estreme, ROG Rampage VI Extreme Encore segue le orme delle ben note schede madri ROG Rampage Extreme e Omega. L’ultima arrivata presenta numerosi miglioramenti, dal tuning intelligente alla robusta sezione di alimentazione, fino alle tecnologie ROG più evolute, per offrire ai gamer più esigenti, agli enthusiast e agli overclocker tutto ciò di cui hanno bisogno per superare qualsiasi limite. Sono presenti ben 16 fasi di alimentazione e un design termico completo che comprende un dissipatore di calore attivo con due ventole VRM integrate, un dissipatore di calore per dischi M.2 adiacente allo slot PCIe e un backplate posteriore in alluminio.

Non mancano certo le tecnologie più recenti in tema di connettività, tra cui spiccano USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C), Intel® Wi-Fi 6 AX200, LAN integrata Aquantia® 10Gbps e Intel Ethernet, oltre ad offrire una personalizzazione senza pari grazie ad un display OLED LiveDash a colori da 1,77 pollici.

ROG Strix X299-E Gaming II motherboard

Molti gamer ed appassionati in genere cercano un particolare set di caratteristiche in una scheda madre: prestazioni solide, facilità di overclocking ed un aspetto elegante. ROG Strix X299-E Gaming II è stata creata per soddisfare tutte queste richieste e non solo.

Dotata di 12 stadi di potenza e una ventola preinstallata da 40 mm, la ROG Strix X299-E II Gaming vanta un design esclusivo e raffinato, con una copertura delle porte I/O realizzata mediante una nuova struttura a doppio strato che permette di evidenziare ancora di più il logo ROG inciso al laser su uno sfondo con trama cybertext illuminata. È presente inoltre una connettività avanzata grazie a tre slot M.2, Intel® Wi-

Fi 6 AX200, Realtek 2.5Gbps e Intel Ethernet integrati. Presenta anche un display OLED LiveDash da 1,3 pollici e caratteristiche apprezzate dagli amanti del fai-da-te, quali FlexKey e BIOS Flashback.

Monitor ROG Strix XG43UQ DSC

La tecnologia Display Stream Compression (DSC) è uno standard di compressione di alto livello utilizzato per la trasmissione di flussi video ad altissima definizione su un'unica interfaccia ad alta velocità senza alcuna perdita percettibile nella qualità video. Supporta inoltre la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e la tecnologia HDR da una singola connessione. Grazie anche alla tecnologia DSC, ROG Strix XG43UQ è in grado di visualizzare immagini incredibilmente dettagliate e fluide con risoluzione nativa 4K e frequenza di aggiornamento di 144 Hz tramite una singola connessione DisplayPort 1.4, senza sottocampionamento cromatico e senza usare una doppia DisplayPort.

Il display HDR antiriflesso da 43 pollici presente sul monitor ROG Strix XG43UQ è compatibile con lo standard DisplayHDRTM 1000 e supporta la gamma di colori professionale DCI-P3 al 90%, così da avere contrasto e prestazioni cromatiche eccezionali. Funziona perfettamente anche con la tecnologia AMD Radeon TM FreeSync 2 HDR per un gameplay sempre fluido, a bassa latenza e con migliori livelli di luminosità e contrasto.

Monitor ROG Strix XG27UQ DSC

ROG Strix XG27UQ è un monitor gaming 4K UHD con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Questo display IPS da 27 pollici con tecnologia quantum dot anticipa una nuova era del gaming. Garantisce un'ampia gamma di colori con DCI-P3 al 90% e conformità allo standard DisplayHDR 400, offrendo lo stesso supporto DSC del fratello maggiore ROG Strix XG43UQ.

ROG Strix XG17 portable gaming monitor with ROG tripod

Pensato per i giocatori competitivi che vogliono tenersi in allenamento anche in mobilità, ROG Strix XG17 è un display portatile IPS Full HD da 17,3 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 240Hz e tempi di risposta di 3 ms - caratteristiche che lo rendono lo schermo portatile più veloce del mondo. Pesa solo 1 kg e ha una batteria integrata che supporta fino a 3 ore di funzionamento a 240Hz con una singola carica. Grazie al suo sistema di ricarica rapida, una ricarica di un'ora garantisce un utilizzo continuo per 2,7 ore. Supporta inoltre la tecnologia adaptive-sync tra 48-240Hz, così da garantire un gameplay fluido anche da GPU di fascia media e vanta anche un robusto speaker integrato.

È presente inoltre un pratico treppiede per semplificare il posizionamento del monitor in base alle specifiche esigenze, permettendogli di adattarsi alle diverse esigenze di gioco e addirittura consentendo di utilizzarlo come estensione del display del proprio notebook, oltre che come display più ampio per console o altri device mobili.

ROG Chakram

ROG Chakram è un nuovissimo mouse gaming con ricarica wireless Qi e un joystick integrato per avere sempre il massimo controllo. Oltre che attraverso la ricarica Qi, è possibile ricaricare il ROG Chakram anche più tradizionalmente tramite cavo, così che in appena 15 minuti si possa ottenere energia per ben 12 ore continuative di gioco. Il joystick integrato invece è programmabile e consente impostazioni personalizzate e un miglior controllo, oltre che poter essere facilmente rimosso quando non è necessario. Il nuovo mouse presenta un sensore avanzato da 16.000 dpi, 400-ips e offre tre metodi di connettività: cablato, a 2,4 GHz e mediante Bluetooth (BLE). Offre inoltre illuminazione Aura Sync integrata, placche magnetiche rimovibili ed un pulsante one-touch per il cambio rapido dei DPI. Queste funzionalità fanno del ROG Chakram un mouse gaming completo ed evoluto, pronto per qualsiasi tipo di sfida.

Cuffie wireless ROG Strix Go 2.4

ROG Strix Go 2.4 è la prima cuffia gaming wireless al mondo che può essere utilizzata con Nintendo Switch in modalità portatile, oltre ad essere compatibile con telefoni e PC. Le cuffie si collegano tramite un adattatore wireless USB-C a 2,4 GHz che fornisce una connessione più stabile e con meno latenza rispetto al Bluetooth, rendendola la scelta migliore per chi ama giocare senza compromessi. ROG Strix Go 2.4 è dotata di un microfono integrato con eliminazione del rumore assistito da intelligenza artificiale, così da garantire comunicazioni sempre estremamente chiare. Grazie ai driver da 40 mm certificati Hi-Res audio e alla camera stagna con esclusivo design ROG, le nuove cuffie permettono una riproduzione audio decisamente realistica, vantando una struttura pieghevole ed un design estremante pratico e leggero, il tutto contenuto in appena 290g.