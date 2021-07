ASUS ROG presenta il nuovo monitor da 43 pollici con HDMI 2.1 ROG Strix XG43UQ

ASUS ROG annuncia oggi la disponibilità in Italia del nuovo monitor ROG Strix XG43UQ da 43 pollici con HDMI 2.1. Dotato di un pannello 4K da 43 pollici e refresh rate fino a 144Hz, offre anche un tempo di risposta dell'immagine in movimento di 1 millisecondo.

Presente anche la tecnologia Display Stream Compression, mentre l'ingresso HDMI 2.1 consente ai gamer di godersi il gameplay 4K a 120Hz anche sulle console di nuova generazione.

La scheda tecnica è composta anche dalla presenza dell'AMD FreeSync Premium Pro che offre immagini HDR fluide ed a bassa latenza, in contemporanea con l'ASUS Extreme Low Motion Blur Sync che attiva la frequenza di aggiornamento variabile per eliminare le asimmetrie e gli artefatti visivi al fine di restituire un'esperienza di gioco fluida e reattiva.

La luminosità massima del monitor è di 1000 nit, più di tre volte superiore a quella dei televisori OLED, mentre a livello estetico è presente una finitura bicolore in bianco e nero con la scocca posteriore completamente bianca e la presenza del sistema d'illuminazione Aura Sync che mostra gli effetti di luce sincronizzati con altri componenti e periferiche abilitate per Aura.

Il pannello è antiriflesso e rende più ergonomico l'utilizzo dello schermo in ambienti luminosi, consentendo al contempo una migliore esperienza visiva. Tra le opzioni di connettività presenti troviamo l'USB 3.0, HDMI 2.1 e 2.0, DisplayPort 1.4, l'ingresso audio e jack per gli auricolari. Il monitor è disponibile in anteprima da NextHS.it a 1.499 Euro.