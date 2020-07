ASUS ROG presenta il monitor portatile da 17,3' con refresh rate di 240Hz

ASUS ROG ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo monitor portatile Strix XG17AHP, con il più alto refresh rate al mondo. Dotato di un pannello IPS da 17,3 pollici Full HD, il monitor include un refresh rate di 240Hz, quanto basta per garantire sessioni di gaming super fluide.

La batteria da 7.800 mAh invece offre fino a 3,5 ore di gioco ininterrotte al massimo refresh rate, e supporta anche la ricarica rapida che consente di giocare per due ore a 240Hz dopo un'ora di carica. Presenti anche le porte USB-C e le uscite micro-HDMI, che consentono di collegarlo rapidamente e facilmente a smartphone, computer, console, videocamere ed altri dispositivi.

In termini di dimensioni, è spesso appena 1cm e pesa 1060 grammi, e nella confezione gli utenti troveranno anche un trepiede ROG, una smart Cover ed una borsa ROG, che lo rendono una delle migliori soluzioni del mercato per il gioco in movimento.

ROG Strix XG17AHP è disponibile in Italia al prezzo consigliato di 599,99€ IVA inclusa. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto presente sul sito web di ASUS.