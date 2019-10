ASUS ROG presenta i nuovi auricolari da gaming ROG Cetra con USB-C

ASUS ROG annuncia oggi la disponibilità in Italia delle nuove cuffie in-ear create per i gamer, le ROG Cetra, che assicurano tutte le specifiche tipiche delle cuffie da gaming in una soluzione portatile, tra cui bassi profondi ed auto ottimizzato per percepire ogni minimo dettaglio.

ASUS guarda anche alla comodità dei propri utenti, ecco perchè gli auricolari ROG Cetra sono provvisti di tre gommini ergonomici di differenti dimensioni, tre set di adattatori in silicone ed un paio di adattatori in schiuma inclusi che possono essere inseriti nell'apposita custodia per poterli conservare al meglio.

Un'innovazione importante per la gamma è rappresentata dalla sostituzione del jack tradizionale per le cuffie con un adattatore USB-C, che è anche più performante in termini di tempi di ricarica e velocità di trasferimento, oltre a garantire supporto per diverse piattaforme tra cui smartphone, PC, Mac e Nintendo Switch.

Le ROG Cetra includono anche una tecnologia attiva di cancellazione del rumore ANC che consente di giocare senza interruzioni eliminando rumori indesiderati. La tecnologia si rivolge specificamente alle frequenze basse e medie che aiutano ad eliminare la maggior parte dei rumori ambientali ed è facilmente disattivabile grazie ad un apposito pulsante.

Gli auricolari sono disponibili al prezzo di 109,90 Euro. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale.