ASUS ROG presenta Rapture GT-AXE11000: il primo router WiFi 6E al mondo

Poco dopo l'annuncio del WiFi 6E, ASUS ROG ha presentato il nuovo Rapture GT-AXE11000, il primo router in grado di sfruttare a pieno le potenzialità della nuova connettività senza fili grazie al supporto alla nuova banda di frequenza a 6Ghz, 7 canali etra da 160Hz ed altro.

Il router include anche delle funzioni avanzate che includono il Triple-Level Game Acceleration, VPN Fusion, ASUS AiMesh e ASUS AiProtection Pro, che garantisce il totale controllo della connettività durante il gaming.

Inoltre, in linea con le specifiche del WiFi 6E, il router offre delle velocità di internet WiFi senza fili combinate fino ad 11 Gbps, aggregazione WAN fino a 2Gbps e WAN/LAN a 2,5 Gbps per lo streaming a banda larga in 4K ed 8K.

Come osservato da ASUS, si tratta di un ingresso importante in questo mercato dal momento che secondo le previsioni degli analisti nell'anno appena iniziato debutteranno un'ampia gamma di dispositivi WiFi 6E. "GT-AXE11000 è il risultato del costante impegno innovativo di ASUS nel networking, un potente router gaming che si basa sul successo dei risultati ottenuti dai suoi predecessori, tra cui il primo router WiFi 6 al mondo" continua ASUS.

Nessuna informazione, al momento, sulla data di disponibilità ma maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata.