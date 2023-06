ASUS ROG presenta Rapture GT6 e Rapture GT-AXE16000 per il gaming online

ASUS Republic of Gamers annuncia oggi due nuovi prodotti. Si parte da Rapture GT6, il sistema mesh WiFi 6 Tri-band progettato per il gaming con backhaul dedicato e canali a 160 MHz in grado di offrire una velocità fino a 10.000 Mbps.

Il sistema mesh è anche in grado di sfruttare un ulteriore canale a 160MHz ad alta potenza nella banda da 5 GHz per aumentare la capacità di backhaul, mentre le nove antenne e la tecnologia ASUS RangeBoost Plus gli permettono di offrire un’ampia copertura del segnale fino a 540 metri quadrati. Tra le funzioni disponibili troviamo la feature VPN Fusion, oltre che l’accelerazione dei giochi a triplo livello che permette di soddisfare un’ampia gamma di esigenze.

ASUS ROG ha anche presentato Rapture GT-AXE16000, il router che integra la nuova e più potente CPU flagship quad-core Broadcom 2.0 GHz a 64-bit, associata al recente chipset WiFi 6E quad band.Il comparto connettività è composto da doppie porte WAN/LAN da 10Gbps, una porta WAN da 2.5 Gbps e quattro porte LAN da 1 Gbps che garantiscono la massima flessibilità per tutte le attività.

Il router offre anche la connettività WiFi 6E Quad-band 16000 Mbps con bande a 2.4 GHz, 6GHz e doppia banda a 5GHz.

Entrambi i prodotti sono disponibili presso gli ASUS Gold Store e presso i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS, e presso gli altri partner commerciali. Rapture GT-AXE16000 è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 679 Euro iva inclusa, mentre ROG Rapture GT6 arriva a 349,99 Euro per la confezione da un nodo e 619,99 Euro in quella da due nodi.