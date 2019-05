ASUS Rog presenta: Strix XG17 il monitor da gaming portatile da 240 Hz

Il Computex di ASUS è all'insegna dei monitor portatili. Dopo ZenScreen Touch, la divisione ROG della compagnia ha presentato un altro display portatile, dedicato però ai videogiocatori più accaniti che necessitano di una soluzione per poter giocare anche in mobilità.

Il prodotto in questione è battezzato Strix XG17, ed altro non è che un monitor portatile a 1080p. Tuttavia, dal momento che si tratta di un prodotto per il gaming, le differenze rispetto a ZenScreen Touch sono tante.

Innanzitutto si tratta del primo monitor da gioco portatile a 240 Hz al mondo, caratterizzato da un pannello IPS da 17,3 pollici che supporta un refresh rate variabile.

Dal fronte della connettività sono presenti due porte USB-C, micro HDMI ed una batteria da 7.800 mAh che secondo i dati diffusi da Asus dovrebbe garantire fino a 3 ore di gaming a 240 Hz. Chiaramente, con refresh rate più bassi la durata della batteria aumenta.

Nel corso della fiera abbiamo avuto modo di fotografarlo nell'ambito di une vento organizzato dal produttore in occasione del Computex, in cui è stato mostrato il display portatile in compagnia di una Nintendo Switch.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche dello schermo, è basato sula tecnologia di Adaptive-Sync che garantisce una visione ottimale scongiurando il pericolo tearing o di scatti. Non è stato svelato il prezzo.