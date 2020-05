ASUS ROG, una promo offre fino a 300 euro di rimborso su monitor e GPU

Dopo aver trattato l'argomento in una puntata speciale del Q&A Tech, è giunta l'ora di parlare di un'interessante offerta lanciata da ASUS ROG, che permette di ottenere un rimborso sull'acquisto di schede video e monitor.

La promozione è stata annunciata tramite il profilo Instagram ufficiale di ASUS ROG Italia. Nella descrizione si legge: "Tempo di upgrade per la tua postazione gaming! Puoi ottenere fino a 300 euro di rimborso su una fantastica selezione di monitor e schede grafiche ASUS ROG". L'iniziativa ha preso il via dalla giornata del 25 maggio 2020 e proseguirà fino al 21 giugno 2020.

In parole povere, è possibile ottenere un rimborso che varia dai 20 ai 300 euro a seconda del monitor o della scheda video ASUS ROG che l'utente decide di acquistare. La procedura da seguire per accedere alla promozione è semplice: basta comprare il prodotto da uno degli store coinvolti e registrarsi al sito dedicato all'iniziativa, caricando la prova d'acquisto. Il periodo per richiedere il rimborso va dall'8 giugno 2020 al 5 luglio 2020. Una volta ricevuta la richiesta, l'azienda provvederà a verificare che l'acquisto sia idoneo: il rimborso verrà accreditato direttamente sul conto bancario.

Per quanto riguarda i prodotti coinvolti, quello che garantisce 300 euro di rimborso è il monitor ROG Swift PG65UQ, che costa circa 4000 euro da vari rivenditori. Scendendo su prezzi decisamente più accessibili, sono interessanti le offerte relative alle schede video, che hanno sconti che variano dai 20 ai 50 euro.

Per tutti i dettagli del caso e per la lista completa degli sconti e dei dispositivi e rivenditori coinvolti, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di ASUS.