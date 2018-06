ASUS ROG Rapture GT-AX11000 ufficiale: primo router Wi-Fi tri-band 802.11ax

Si sta tenendo in questi giorni l'annuale edizione del Computex di Taipei. Una delle aziende più attive in quanto ad annunci è sicuramente ASUS, che ha presentato parecchi prodotti, soprattutto legati alla linea ROG. Tra questi figura il router ASUS ROG Rapture GT-AX11000.

ROG Rapture GT-AX11000 è il primo router Wi-Fi tri-band 802.11ax al mondo capace di offrire una velocità di rete che tutti i gamer potevano soltanto sognare fino a oggi. Il prodotto in questione è in grado di fornire velocità wireless fino a 11.000 Mbps per migliorare il gaming online e ottimizzare l'uso generico della rete. Non manca un tasto fisico dedicato per attivare la modalità Game Boost, pensata per dare priorità al traffico di rete dedicato al gaming. Presente anche il supporto a GPN (Gamers Private Network), che garantisce tempi di ping e latenza più bassi. Tra le altre caratteristiche, troviamo anche il supporto allo standard OFDMA. Parlando del design, quest'ultimo è molto simile a quello del ROG Rapture GT-AC5300.

ASUS ha dichiarato che "ROG Rapture GT-AX11000 offre tre livelli di accelerazione per incrementare il traffico di gioco dal dispositivo al server di gioco". Per quanto riguarda la disponibilità, il router in questione arriverà sul mercato nel terzo trimestre di quest'anno.