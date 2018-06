ASUS ROG Ryujin e ROG Ryuo: ecco i nuovi dissipatori a liquido

ASUS è stata molto attiva durante questi primi giorni dell'edizione 2018 del Computex di Taipei, con l'annuncio di svariati prodotti dedicati al gaming e non. Tra questi, troviamo ROG Ryujin e ROG Ryuo, dissipatori a liquido che segnano l'approdo della società taiwanese in questo mercato.

ROG Ryujin e ROG Ryuo sono i primi sistemi di raffreddamento per CPU di ASUS Republic of Gamers, ma anche i primi sistemi a liquido al mondo con display integrato OLED a colori LiveDash da 1,77 pollici per visualizzare dati di sistema in tempo reale e GIF personalizzate.

ROG Ryujin dispone di ventole Noctua iPPC-2000 PEM sul radiatore, mentre la microventola integrata nella copertura della pompa è da 60 mm. Le varianti disponibili sono da 360 mm e 240mm. Il prodotto "top di gamma", dunque, è il Ryujin, che presenta anche tubi rinforzati e supporto ad Aura Sync.

Niente ventole Noctua e microventola integrata, invece, per ROG Ryuo, che avrà ovviamente un prezzo inferiore rispetto al fratello maggiore.Le varianti di ROG Ryuo disponibili sono rispettivamente da 240 mm e 120 mm.

Vi ricordiamo che, durante l'edizione 2018 del Computex di Taipei, ASUS ROG ha presentato, tra le altre cose, i portatili ROG Strix SCAR II e Hero II e l'alquanto singolare "martello alimentatore".