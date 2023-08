ASUS ROG scatenata al GamesCom 2023: arrivano le nuove schede madri e monitor

In occasione del GamesCom 2023, ASUS Republic of Gamers ha annunciato tantissime novità per i videogiocatori di tutto il mondo, che abbracciano praticamente tutti i comparti del proprio listino prodotti.

Si è partito con le nuove schede madri Z790 Dark Hero, ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II e TUF Gaming Z790-Pro WiFi, già predisposte per i processori next-gen e che includono tutte le ingerfacce PCIe 5.0 e memorie DDR5. Al loro interno trovano spazio tutte le tecnologie classiche e proprietarie di ASUS, tra cui l’AI Overclocking, l’AI Cooling II, Two-Way AI Noise Cancelation e ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) che migliorano e semplificano la configurazione del sistema e le prestazioni. Le GPU sono anche disposte di numerose porte USB ed il supporto perla ricarica rapida USB-C a 20Gbps tramite il connettore frontale, dove trova spazio anche la funzionalità USB Wattage Watcher.

Presentati anche i nuovi monitor OLED: il PG32UCDM da 32 pollici con pannello OLED 4K è il primo di questo tipo ed offre una frequenza di aggiornamento di 240Hz con tempo di risposta di 0,03 millisecondi a fronte di una luminosità di picco di 1000 nits. Arriva anche il PG34WCDM da 34 pollici in formato ultrawide con risoluzione di 3440x1440 pixel e raggio di curvatura di 800R, a cui si aggiunge una frequenza di aggiornamento di 240Hz ed un tempo di risposta di 0,03s. La luminosità di picco è di 1300 nits ed è conforme alla certificazione DisplayHDR True Black 400, ed è anche dotato di compatibilità G-SYNC. Dal fronte monitor, segnaliamo anche la presentazione del PG49WCD da 49 pollici super-ultrawide con risoluzione di 5120x1440 pixel e pannello QD-OLED 1800R con frequenza di aggiornamento di 144Hz e tempo di rispota di 0,03ms.

Ma non è tutto, perchè in occasione della conferenza ASUS ROG ha anche presentato il primo router da gaming WiFi 7 quad-band al mondo, il Rapture GT-BE98 Pro che offre una velocità fino a 30.000 Mbps, il 160% in più rispetto al WiFi.

Per i videogiocatori, è stata svelata anche la nuova collection ROG x Evangelion - EVA che include diversi nuovi prodotti tra cui una nuova scheda madre ROG, una scheda grafica ROG Strix, un AIO Coler della serie Ryujin, uno chassis da gaming Hyperion ed altre nuove periferiche a tema.