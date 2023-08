Asus ROG Strix G16 con GeForce RTX 4060 scontato di 300 euro su Amazon

In vista del ritorno a lavoro o sui banchi di scuola (che in molti sperano arrivi il più in là possibile), potreste essere alla ricerca di un fido compagno di viaggio in grado anche di allietare le vostre giornate a livello di gaming. Ecco allora che le offerte di Asus potrebbero fare per voi, anche per via del coinvolgimento di Asus ROG Strix G16.

Di mezzo c'è infatti una promozione sul modello Asus ROG Strix G16 G614JV, che viene ora proposto a un prezzo pari a 1.999 euro mediante il portale ufficiale italiano di Amazon. In precedenza il costo consigliato relativamente al notebook era di 2.299 euro. Si sta dunque facendo riferimento a uno sconto di 300 euro.



La scheda tecnica di Asus ROG Strix G16 G614JV comprende un processore Intel Core i7-13650HX e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB di memoria dedicata GDDR6, affiancati da 16GB di RAM DDR5 e 512GB di M.2 SSD PCIe 4.0 NvME. Immancabile il sistema operativo Windows 11 Home, così come uno schermo che mira a esaltare le caratteristiche tecniche del portatile, offrendo una diagonale da 16 pollici con risoluzione 2.560 x 1.200 pixel e un refresh rate di 240 Hz.

Dalla tecnologia ROG Nebula al Dolby Vision, passando per uno screen-to-body ratio del 90%, per un avanzato sistema di raffreddamento ROG Intelligent Cooling, per un MUX Switch dedicato, per il supporto a NVIDIA Advanced Optimus e per quello all'Adaptive Sync, Asus ROG Strix G16 G614JV è un notebook da gaming che libera il potenziale del suo hardware sotto più punti di vista. Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: di mezzo ci sono anche Ray tracing e DLSS 3. Si tratta poi di una soluzione potenzialmente adatta al mondo scolastico, tenendo a mente anche il Back to School.