ASUS ROG Strix e GeForce RTX: White e Noctua OC Edition ufficiali in Italia

Non ci sono solamente i laptop ASUS ROG con Xbox Game Pass tra le novità per il brand. Infatti, quest'ultimo ha svelato anche l'arrivo in Italia di diverse schede video.

Comunicato stampa: Milano, 4 aprile 2023 - ASUS amplia l'offerta delle schede video GeForce RTX serie 40 con le esclusive ROG Strix GeForce RTX 4090, 4080 White Edition e la ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition, per accontentare anche i gamer più esigenti e i builder "fai da te" alla ricerca di un tocco di personalizzazione e originalità in più. Se con la serie 40 NVIDIA ha portato le prestazioni a un livello completamente nuovo offrendo una ricca dotazione di VRAM, più core CUDA e un generoso sistema di raffreddamento che assicura eccedente silenziosità anche a pieno carico, ora ASUS offre ancora più scelta con le raffinate versioni ROG dalle finiture in bianco assoluto o la esclusiva versione prodotta in collaborazione con la leggendaria azienda, ben nota per le più evolute ed efficaci soluzioni di raffreddamento.

ROG STRIX GEFORCE RTX 4090 WHITE EDITION: per build al top, eleganti e performanti

Se la realizzazione di un PC "fai da te" si concentra per ovvie ragioni sul gusto soggettivo e personale, le nuove ROG Strix GeForce RTX 4090 White Edition offrono ai builder più esigenti nuove opzioni per esprimere la propria creatività e individualità, con la possibilità di realizzare una build dal look total white, elegante e raffinata, proiettando magari i colori del proprio setup anche con la scelta di periferiche o "accessori” coordinati, come le diverse proposte della serie ROG Moonlight White, o i nuovi mouse ROG Gladius III Wireless AimPoint e Keris Wireless AimPoint oppure ancora i monitor ROG Strix XG279Q-W e ROG Strix XG16AHP-W. Con ben 16.384 CUDA core e 24 GB di VRAM GDDR6X, queste schede grafiche sono perfette per rendere più realistica ogni esperienza di simulazione, per assemblare PC di fascia alta per lo streaming così come per configurazioni evolute e orientate alla produzione professionale di contenuti.

Proprio come la ROG Strix GeForce RTX 4090 originaria, la White Edition è una scheda da 3,5 slot che esprime tutto il suo potenziale sia in termini di prestazioni che di raffreddamento. Il telaio, il frame e la piastra del backplate sono tutti realizzati in solido metallo e assicurano tutta la rigidità necessaria per sostenere l'enorme camera di vapore e il dissipatore di calore che offre il 30% in più di superficie di contatto rispetto alla ROG Strix GeForce RTX 3090. Con un carico termico di 500 watt, l'esclusiva vapor chamber brevettata della Strix GeForce RTX 4090 White Edition offre temperature più fredde di 5 gradi centigradi rispetto a una camera di vapore tradizionale.

Le sue ventole Axial-tech aggiornate presentano uno spessore maggiore per fornire il 23,8% in più di flusso d'aria e il 19,3% in più di pressione statica rispetto alla generazione precedente. Questi miglioramenti consentono alla scheda grafica di garantire temperature basse per la GPU e, al contempo, di mantenere una rumorosità in linea con i modelli della generazione precedente, nonostante l'enorme potenza extra.

Le schede ROG Strix integrano anche una serie di funzionalità avanzate a corredo delle prestazioni di fascia alta che sono in grado di erogare. Come nei modelli standard, una striscia luminosa ARGB compatibile con Aura Sync corre su tutto il fianco della scheda e ne impreziosisce la parte più in vista, offrendo un'elegante illuminazione personalizzabile nel cuore della build, mentre due connettori Fanconnect II, lo switch per il Dual BIOS e la tecnologia 0 dB offrono agli utenti tutta la versatilità e le performance affinché questa scheda grafica possa adattarsi perfettamente a ogni build.

ROG STRIX GEFORCE RTX 4080 WHITE EDITION: il gaming senza compromessi

Le nuove ROG Strix GeForce RTX 4080 White Edition e ROG Strix GeForce RTX 4080 OC White Edition si uniscono alla già ricca e potente line up di schede grafiche ASUS e ROG. Queste schede condividono la stessa robusta erogazione di potenza, la camera di vapore e il design della ventola Axial-tech della Strix GeForce RTX 4090, lasciando alla GPU di esprimersi alla massima potenza senza mai scaldare. Gli stessi caratteristici elementi RGB uniti allo stile distintivo e squisitamente ROG arricchiscono anche queste schede video, offrendo ai builder più opzioni per esprimere la propria creatività e modulare le loro scelte in termini di pura potenza di elaborazione. Con ben 9.728 CUDA core e 16 GB di GDDR6X VRAM, la ROG Strix GeForce RTX 4080 White Edition rappresenta una GPU per appassionati, capace di regalare emozioni autentiche anche con i giochi più recenti alle massime risoluzioni, senza alcun compromesso.

Come tutte le schede ROG, anche le ROG Strix GeForce RTX 4080 e 4090 White Edition sono realizzate tramite il processo di produzione automatico Auto-Extreme che minimizza l'intervento umano, garantendo la più elevata qualità costruttiva per una superiore affidabilità a lungo termine.

ASUS GEFORCE RTX NOCTUA OC EDITION: il silenzio va in scena

Alle accattivanti White Edition si aggiunge oggi anche l'esclusiva ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition, la sintesi ultima di una già collaudata e fortunata collaborazione tra ASUS e la leggendaria azienda produttrice di soluzioni per il raffreddamento. Come già per i precedenti modelli GeForce RTX 3070 e RTX 3080, ASUS e Noctua hanno lavorato insieme ancora una volta per domare la potenza della potente GPU GeForce RTX 4080: così il design della ventola Noctua e una camera di vapore personalizzata da ASUS si combinano ora per creare la scheda RTX 4080 raffreddata ad aria più silenziosa sul mercato.

La nuova ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition incorpora una coppia di ventole Noctua NF-A12x25 all'avanguardia per convogliare l'aria su un enorme dissipatore di calore, sviluppato in collaborazione tra il team di ricerca e sviluppo termico di ASUS e gli ingegneri Noctua. La coppia di ventole da 120 mm garantisce così prestazioni di raffreddamento elevate a bassissimi livelli di rumorosità, con una firma acustica omogenea ed elevate prestazioni di raffreddamento, rendendola di fatto la scheda tra le più silenziose al mondo.

Per raggiungere questo traguardo, è stata progettata un'ampia camera di vapore con una fitta rete di otto heat pipe. Operando con un TDP di 320 watt, tipico della GeForce RTX 4080, la scheda raggiunge un picco di soli 61,7 gradi centigradi, con gli stessi livelli di rumore estremamente bassi dei precedenti modelli GeForce RTX 3070 e RTX 3080 Noctua Edition. L'interruttore Dual BIOS, comodamente posizionato sul bordo del pannello posteriore, presenta la modalità Quiet attivata per impostazione predefinita, per ridurre al minimo il rumore sin dall'inizio.

La scheda si presenta con un'impronta massiccia, occupando ben 4,3 slot di spazio, e si caratterizza esteticamente per l'adozione della combinazione di colori distintiva del brand Noctua. ASUS sa bene che gli appassionati di Noctua si preoccupano tanto delle prestazioni delle loro build quanto dell'estetica e per questo ha curato da vicino anche questo aspetto, con i loghi ASUS e Noctua riportati sulla parte anteriore e sui lati della scocca, insieme a una grafica discreta anche sul backplate, realizzato in lega per tutta la sua lunghezza, al fine di creare un perfetto matching anche con eventuali altri componenti Noctua all'interno della stessa build.

ALIMENTATORI ROG: la potenza è nulla senza la giusta alimentazione

Per far esprimere al meglio le nuove ROG Strix White Edition o ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition sostenendo in maniera ottimale le loro prestazioni è consigliabile abbinarle a un alimentatore ASUS di fascia premium. Il ROG Thor 1000W Platinum II è l'ideale per una build ultra-potente ma anche ultra-silenziosa, grazie ai suoi componenti di elevata qualità, che assicurano un funzionamento efficiente e l'ambita classificazione Lambda A++ per le emissioni sonore. Nel caso di una build più compatta, nonostante le dimensioni generose delle schede video di ultima generazione, può essere consigliabile ricorrere all'alimentatore ROG Loki SFX-L 1000W Platinum. In entrambi i casi questi alimentatori sono assistiti da una garanzia di 10 anni, dando agli utenti la certezza che i loro rig godranno di un'alimentazione stabile e affidabile a lungo termine.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

Le nuove schede video ROG Strix GeForce RTX 4090 White Edition e ROG Strix Strix GeForce RTX 4080 White Edition sono già disponibili presso gli ASUS Gold Store e i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS, oltre che sull'eShop ASUS e presso gli altri principali Partner commerciali ASUS sia nelle versioni standard che OC (overclocked). La ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition sarà invece disponibile a breve.

I prezzi consigliati al pubblico partono da 1.899,00 euro IVA inclusa per la serie White Edition e 1.899,00 euro IVA inclusa per la Noctua Edition.