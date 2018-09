ASUS ROG Strix GL12 Black Ops 4 Edition ufficiale: RTX 2080 Ti e Core i7-8700K

Dopo la partnership legata al bundle, ASUS ROG e Activision annunciano la nuova gamma hardware dedicata a Call of Duty Black Ops 4. Ci sono un PC da gaming, un notebook, un monitor e svariati accessori.

In particolare, troviamo il PC fisso ASUS ROG Strix GL12 Black Ops 4 Edition, che monta un processore Intel Core i7-8700K e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Non manca poi il monitor da gaming ASUS ROG Swift PG258Q, con un refresh rate di 240 Hz e supporto alla tecnologia NVIDIA G-Sync.

Molto interessanti anche la tastiera meccanica ROG Strix Flare con retroilluminazione e il mouse ROG Gladius II Origin (12000 DPI), con entrambi che presentano il supporto alla tecnologia Aura Sync RGB. Infine, ci pensa l'immancabile tappetino a completare la nuova gamma hardware di ASUS ROG in collaborazione con Activision e dedicata al nuovo titolo Call of Duty Black Ops 4.

Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda prezzo e disponibilità sul mercato nostrano, ma vi invitiamo a consultare il sito ufficiale per maggiori dettagli. Negli Stati Uniti d'America, il costo del PC fisso è fissato a 2599,99 dollari. Staremo a vedere se il tutto arriverà in Italia e se avrà un costo simile.

Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile dal 12 ottobre su PS4, Xbox One e PC.