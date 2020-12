Asus Rog Strix: i notebook del 2021 con Ryzen 9 e RTX 3080 nelle prime foto

Il 2021 sarà un anno ricchissimo di novità e dopo essersi fatta sfuggire i piani per le nuove RTX 3080 Ti, è sempre Asus che torna a far parlare di sé, questa volta con delle immagini. Non è chiaro se la presentazione del nuovo notebook Asus Rog Strix 2021 avverrà al CES 2021, ma adesso possiamo finalmente sapere cosa nasconderà sotto il cofano.

La lineup di Asus infatti non soltanto verrà finalmente aggiornata con le GPU Ampere di Nvidia, ma a quanto pare i nuovi notebook Strix saranno equipaggiati con CPU AMD Ryzen per la prima volta.

La massima configurazione possibile, stando alla fonte, sarà quella composta da AMD Ryzen 9 5900HX in accoppiata con RTX 3080. Inutile dire che questa combinazione sarebbe di per sé una delle più interessanti configurazioni nel panorama notebook.

A corredo, i nuovi laptop da gaming di fascia altissima di Asus potrebbero avere monitor con risoluzione 2K e refresh rate a 165Hz, una scelta di mezzo per non dover sacrificare la risoluzione scendendo in FullHD a 300Hz oppure la frequenza di aggiornamento, salendo a una risoluzione 4K a 60Hz.

I nuovi Rog Strix 2021 verranno presentati nella prima metà di gennaio e raggiungeranno il mercato presumibilmente nel giro di pochi giorni. Nel frattempo vi consigliamo di dare un'occhiata ai benchmark di Ryzen 9 5900HX pubblicati pochi giorni fa.