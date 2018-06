ASUS ROG Strix XG248Q: monitor da gaming FreeSync a 240Hz

A pochi giorni dall'inizio del Computex di Taipei, ASUS ROG ha annunciato, tramite l'inserimento di una pagina dedicata sul proprio sito ufficiale, un nuovo interessante monitor da gaming Freesync a 240Hz: ASUS ROG Strix XG248Q.

Oltre alla frequenza di aggiornamento fino a 240Hz e al supporto alla tecnologia FreeSync, il modello in questione presenta un pannello TN con una diagonale di 23,8 pollici e risoluzione Full HD (1920x1080 pixel). Le altre principali caratteristiche tecniche descrivono un tempo di risposta di 1 ms, un contrasto 1000:1, degli angoli di visuale di 170/160 gradi e una luminosità di 400 cd/m2. Sul retro, troviamo poi una forma circolare retroilluminata con LED RGB con supporto ad Aura Sync. Per quanto riguarda la connettività, troviamo due porte HDMI 2.0, una porta HDMI 1.4, due porte USB 3.0 e una porta DisplayPort. Una particolarità del monitor in questione è la presenza di un "proiettore" che riproduce il logo ROG sotto alla base.

Per le specifiche complete, vi rimandiamo al sito ufficiale. Parlando del design, invece, ci troviamo dinanzi a un monitor dal look aggressivo, con linee taglienti e inserti in colori vivaci, che lascia trasparire tutto l'animo gaming del prodotto. Non abbiamo ancora dettagli per quanto riguarda prezzo e disponibilità.