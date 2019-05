ASUS RoG svela al Computex le nuove cuffie per videogiocatori Theta

Altri annunci dal Computex 2019 e nello specifico dal fronte Asus. La divisione ROG della compagnia, infatti ha svelato la nuova gamma di cuffie per i videogiocatori, battezzata ROG Theta, che rappresentano la naturale evoluzione delle ROG Delta Series.

La nuova linea di prodotti è composta dalla ROG Theta e le ROG Theta Electrec. Come sottolineato da ASUS, le prime sono progettate per fornire audio surround 7.1 direttamente nelle orecchie dei giocatori. I driver ASUS Essence invece sono stati rivisti per creare un suono avvolgente con bassi profondi ed immergendo gli utenti nell'esperienza d'ascolto.

Theta include anche un microfono con cancellazione del rumore basato su un sistema d'intelligenza artificiale, una novità assoluta per il settore, che impiega tecniche di apprendimento automatico per identificare e cancellare 50 milioni di suoni diverse, rilevando e conservando con precisione il discorso degli utenti ed assicurando una comunicazione vocale chiara. Le Theta includono un amplificatore quad amp ESS SABRE9601 ed un DAC 7.1 personalizzato, lo stesso utilizzato nelle schede madri di fascia alta.

Le ROG Theta Electrec sono invece cuffie da gioco Hi-Fi da 3,5 millimetri ed integrano anche un subwoofer dinamico per offrire un qualità del suono impeccabile in tutti gli scenari d'ascolto. Il cavo da 3,5 millimetri è costruito con filo di rame argentato e supporta la riproduzione del suono ad alta frequenza, garantendo un'eccellente fedeltà per tutti i tipi di audio. Nella confezione sarà fornito anche un adattatore da 3,5 a 6,3 millimetri che consente ai giocatori di collegare Theta Electrec alla propria configurazione HiFi.

