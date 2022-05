Asus ROG, svolta storica: presto il lancio del suo primo SSD M.2?

Se l'incredibile rumor su Alder Lake HX lascia ben sperare per i prossimi laptop da gaming di questa generazione, merita altrettanto rilievo una notizia che riguarda la divisione hardware di Asus nella sua gamma ROG.

Infatti, a ormai poche settimane dal Computex 2022, arrivano importanti novità per quel che riguarda il produttore taiwanese. Proprio in queste ore, sulla pagina ufficiale di Asus Republic of Gamers è apparso il teaser di un'unità a stato solido NVMe.

Il modello prenderà il nome di ROG Strix SQ7, avrà una capienza di 1 TB e formato M.2 su standard PCIe Gen4. Quello che vedrete in calce dovrebbe essere il design finale del prodotto. Non sono ancora state diffuse le specifiche in termini di velocità di lettura e scrittura sequenziale; tuttavia, a qualcuno potrebbe far storcere il naso l'assenza della compatibilità con le linee PCIe Gen5.

Come suggerisce la fonte, potrebbe essere una mossa di mercato atta a sondare il terreno prima di investire ulteriormente il segmento. Quel che è certo, è che questo passo avvicina ancora di più gli utenti al sogno di poter assemblare un computer completamente brandizzato ROG. Dalle schede madri alle GPU, passando per le periferiche di input e di output. Allo stato attuale, per competere con brand come Gigabyte mancano all'appello solo le memorie.

Di recente, tra l'altro, Asus ha festeggiato tre anni di metallo liquido, diventando, di fatto, il produttore più attivo sul mercato su questo specifico fronte.