ASUS ROG Swift PG259QN ufficiale: monitor da gaming a 360 Hz

ASUS ROG ha annunciato ufficialmente il suo nuovo monitor da gaming, modello Swift PG259QN. La sua scheda tecnica attira l'attenzione soprattutto per via di un'elevata frequenza di aggiornamento.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Hexus e come potete vedere sul sito ufficiale di ASUS, l'azienda taiwanese ha ufficializzato il succitato monitor da gaming, che trova la sua caratteristica peculiare nel refresh rate pari a 360 Hz. Tuttavia, non è questa l'unica specifica interessante, dato che il monitor dispone di un pannello IPS da 24,5 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e tempi di risposta pari a 1 ms (GTG). Non manca il supporto a NVIDIA G-Sync e HDR.

A livello di connettività, troviamo due porte USB 3.0, jack audio da 3,5 mm, una porta HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4. Gli angoli di visione sono pari a 178 gradi, mentre la luminosità massima raggiunge i 400 cd/m2. Le dimensiono con stand sono di 557 x 247 mm, mentre il peso arriva a 7,1 chilogrammi. Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, per il momento non abbiamo dettagli precisi per quel che concerne il mercato italiano, ma le fonti estere riportano che il prodotto dovrebbe arrivare a settembre 2020 a un prezzo di 699 dollari, ovvero circa 587 euro al cambio attuale.