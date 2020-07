ASUS ROG Theta 7.1: come funziona la cancellazione del rumore tramite IA?

Dopo la nostra recensione delle ASUS ROG Theta 7.1, è disponibile sul nostro canale ufficiale YouTube un video approfondimento in cui parliamo del punto forte delle cuffie: la cancellazione del rumore tramite intelligenza artificiale.

La visione dell'approfondimento è possibile attraverso il player presente in apertura, dove ci siamo soffermati su questo aspetto particolare che compone la scheda tecnica del prodotto recensito.

Come abbiamo ampiamente indicato nella recensione testuale, firmata dal nostro Riccardo Arioli Ruelli, infatti, siamo di fronte ad un paio di cuffie che possono fornire anche un'ottima esperienza di ascolto anche durante la visione di film o la riproduzione di un qualsiasi album. Il prezzo però non è accessibile a tutti: 279 Euro, giustificato però dalle performance.



Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate attraverso i commenti.