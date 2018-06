ASUS ROG Thor 1200W Platinum: ecco il 'martello alimentatore'!

Come ben saprete, si sta tenendo in questi giorni l'annuale edizione del Computex di Taipei. Una delle aziende più attive in quanto ad annunci è sicuramente ASUS, che ha presentato parecchi prodotti, legati alla linea ROG e non.

Tra questi, ne troviamo uno alquanto singolare: ASUS ROG Thor 1200W Platinum. Questo è un alimentatore da 1200 watt con ventola wing-blade da 14 mm certificata IP5X e tecnologia Aura Sync.

Sul sito ufficiale della società taiwanese è anche stata aperta una pagina dedicata proprio a questo prodotto, dove si legge: "Sin dall'inizio, i nostri ingegneri si sono focalizzati nell'offrire le massime prestazioni. Le CPU overclockate e le GPU multiple hanno notevole potenza e hanno bisogno di accedere a una grande fonte di energia per mantenere alte le prestazioni. Ecco perché stiamo annunciando la nostra famiglia di PSU con un'unità da 1200 W che ha abbastanza energia per alimentare le macchine top di gamma che gli appassionati PC sognano. Entro la fine di quest'anno, sarà affiancato da una versione da 850 W per PC da gioco che non sono così estreme". Entrambi gli alimentatori citati dovrebbero approdare sul mercato nel Q3 2018.

Tra gli altri annunci effettuati dalla società taiwanese, troviamo anche ASUS ZenBook Pro 15 (UX580), ZenBook Pro 14 (UX480) e ZenBook S (UX391).