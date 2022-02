Asus ROG Thor Platinum II e alimentazione GPU PCIe Gen5: cambiano le specifiche

Pochi giorni fa parlavamo della conferma che in molti attendevano: i nuovi connettori di alimentazione PCIe Gen5 sono compatibili con le Founders di NVIDIA, in particolare con le edizioni di riferimento della gamma RTX Serie 30.

Con neanche troppo stupore, quindi, è stato confermato che, di fatto, NVIDIA utilizza un connettore identico a quelli di nuova generazione ormai da più di un anno sulle sue FE.

Nel corso della presentazione della gamma ROG per Alder Lake, oltre alle nuove schede madri con chipset Intel Z690, Asus ha svelato anche i suoi nuovi alimentatori della gamma Thor, tra cui il Platinum II con supporto al nuovo standard di alimentazione.

In particolare, inizialmente veniva descritto il supporto fino a 600W sul cavo a 12-pin, cosa che sappiamo essere possibile in presenza di un cavo dotato di messa a terra. La novità, in tal senso, è che nelle ultime ore Asus avrebbe aggiornato le specifiche correggendo, secondo quanto sostenuto dalla fonte, il suo claim iniziale e specificando un supporto su PCIe Gen5 fino a un massimo di 450W.

Questo sembrerebbe confermare che una portata fino a 600W potrebbe essere possibile solo con i chiacchierati cavi a 16-pin, presenti invece nel nuovo PSU Asus ROG Loki.

Al netto della sorpresa, tuttavia, occorre specificare che questo non cambierebbe più di tanto la situazione, perlomeno allo stato attuale, dal momento che la prima scheda video con tali specifiche non è ancora arrivata sul mercato. Stiamo parlando, naturalmente, della tanto attesa NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, che tra l'altro dovrebbe essere anche la prima dotata di connettore a 12+4-pin.