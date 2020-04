ASUS ROG: ufficiali i nuovi Strix SCAR 15/17 e Strix G15/17 da gaming

Dopo aver svelato il nuovo Zephyrus Duo, ASUS ROG ha anche annunciato i nuovi notebook da gaming Strix SCAR 15/17 e Strix G15/17.

ASUS Strix SCAR 15/17

L'ASUS ROG Strix SCAR 17 sfoggia un display IPS a 300 Hz in grado di mostrare un'azione veloce con nitidezza senza precedenti, il che sarà particolarmente utile durante le sessioni di gaming. Basato sul processore intel Core i9-10980-HK ad otto core, può sfoggiare fino a 32 gigabyte di RAM DDR4 a 3200 MHz e la GPU NVIDIA RTX 2080 Super presentata oggi.

Lo Strix SCAR 15 è adatto a coloro che sono alla ricerca di un modello leggero e portatile, grazie al display da 15,6 pollici con lo stesso refresh rate di 300Hz. Il laptop è alimentato dalla CPU Intel Core i9-10980-HK di decima generazione e GPU RTX 2070 Super.

La serie è caratterizzata anche da effetti di illuminazioni a LED RGB personalizzabili, tra cui figura la barra luminosa intorno al telaio, la retroilluminazione della tastiera ed il logo RGB sulla scocca, a cui si aggiunge ROG Keystone II, il dispositivo abilitato all'NFC che si aggancia al lato dello chassis.

ASUS ROG Strix G15/17

Presentati oggi anche i ROG Strix G15 e G17, entrambi alimentati dai processori Intel di decima generazione fino a Core i7.

Per quanto riguarda le opzioni di GPU, gli utenti saranno in grado di scegliere fino alla RTX 2070 SUPER, mentre il display è ad alta velocità ai aggiornamento ed appositamente sviluppato per i titoli di esports più famosi.

Sia Strix G17 che G15 sono infatti dotati di un display a 144Hz di serie, ma sono disponibili anche con un pannello a 240Hz.

Entrambi i modelli arriveranno nelle colorazioni Glacier Blue ed Original Black, ma Strix G15 sarà disponibile anche in Electro Punk, che sarà accompgnato da un tappetino per mouse Electro Punk da 35x17 pollici.