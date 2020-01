ASUS ROG Zephyrus G14 ufficiale: AMD Ryzen 4000 e LED personalizzabili sul retro

Durante la conferenza di AMD tenutasi nel contesto dell'edizione 2020 del CES di Las Vegas, in cui sono state annunciate anche le nuove CPU della serie Ryzen 4000, l'azienda statunitense ha portato sul palco il portatile ASUS ROG Zephyrus G14, svelandolo ufficialmente al pubblico. Oltre al processore, ci sono anche altri aspetti interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e come potete vedere nella replica della diretta pubblicata su YouTube, una delle caratteristiche peculiari del dispositivo è la presenza di LED personalizzabili sul retro. Questi ultimi consentono all'utente di visualizzare, ad esempio, una qualsiasi scritta. Per mostrare questa possibilità sul palco, l'azienda statunitense ha utilizzato la frase "ROG love AMD" (con il cuoricino al posto della parola 'love').

Per il resto, stiamo parlando del primo laptop da 14 pollici a montare una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 da 6GB di VRAM GDDR6 (frequenza boost di 1298 MHz, 65W). Le altre caratteristiche tecniche comprendono un processore AMD Ryzen 4800HS (8 core, 16 thread, Zen 2 7 nm), 32GB di memoria DDR4 a 3200 MHz e fino a 1TB di memoria interna. Per quanto riguarda il display, si possono scegliere anche schermi 120 Hz HD o 60 Hz WQHD. Lo screen-to-body ratio è pari all'85% e la copertura sRGB è del 100%. Non manca il supporto alla tecnologia FreeSync.

Al momento non abbiamo dettagli precisi in merito a prezzo e disponibilità del portatile.