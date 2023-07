Asus, la RTX 4070 senza connettore verrà prodotta: schede madri in arrivo?

A maggio 2023 vi abbiamo mostrato questa RTx 4070 di Asus senza connettore di alimentazione, o meglio, che adottava un nuovo standard di alimentazione con connettore spostato accanto all'interfaccia PCI Express.

Questa particolare proposta ha inizialmente incontrato parecchio scetticismo, poiché richiede schede madri appositamente progettate per erogare l'alimentazione richiesta tramite un nuovo sistema di connessione, spostato anche in questo caso a filo con l'ingresso PCIe.

Tuttavia, Asus sarebbe pronta ad avviare la produzione di massa di queste schede video, puntando inizialmente proprio sulla RTX 4070 in colorazione sia Black che White, avvistate alla BW2023 insieme ad alcuni interessanti prototipi di schede madri. L'inizio della produzione sarebbe pianificato per questo autunno e il lancio, a questo punto, dovrebbe avvenire nel 2024.

Insieme alla scheda, verranno quindi prodotte anche alcune schede madri dotate dell'altro lato dell'interfaccia. Il connettore, al momento, risponde al nome "GC_HPWR" ed è in grado di erogare fino a 600W.

Asus non è affatto nuova in questo tipo di sperimentazioni e già da tempo è al lavoro su soluzioni molto particolari per agevolare il cable management, tra cui le schede madri con i connettori "ribaltati" sul dorso, oppure questa particolare RTX 4060 Ti con dentro un SSD NVMe pensata per sfruttare tutte le linee PCIe lasciate "libere" dalla scheda video.