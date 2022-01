ASUS Radeon RX 6500 XT: il prezzo è molto più alto di quello consigliato da AMD

Le GPU AMD Radeon RX 6500 XT sono state annunciate dal produttore di Santa Clara al CES, con una promessa decisamente interessante: AMD ha dichiarato che le GPU avranno un prezzo fisso di 199 Dollari, una sorta di risposta all'aumento selvaggio dei prezzi delle schede grafiche dovuto alla crisi dei semiconduttori.

I prezzi delle GPU AMD e NVIDIA, infatti, sono aumentati ancora tra dicembre 2021 e gennaio 2022, e nemmeno il miglioramento delle scorte sembra migliorare le cose. AMD, dunque, ha deciso di proporre le proprie prossime schede Radeno RX 6500 XT al prezzo di base di 199 Dollari. Tuttavia, pare che alcuni produttori stiano facendo di testa propria, proponendo prezzi molto superiori a quanto imposto da AMD.

Tra questi ultimi troviamo ASUS che, confermando un rumor emerso la scorsa settimana, ha stabilito che la ASUS Radeon RX 6500 XT Dual costerà ben 299 Dollari sul mercato, 100 Dollari in più del prezzo consigliato da AMD. Il prezzo di 299 Dollari sarà quello di base, probabilmente destinato ad aumentare per via delle scorte ridotte e dell'attività degli scalper.

La notizia è un brutto colpo per chi pensava di assemblare un PC da gaming entry level approfittando dei prezzi budget imposti da AMD per le sue GPU di fascia bassa, e lascia pensare che molti altri produttori seguiranno ASUS in termini di politica dei prezzi. ASUS, comunque, ha detto che la Radeon RX 6500 XT Dual sarà disponibile in buone quantità, il che dovrebbe evitare ulteriori rincari dovuti alla scarsità di unità sul mercato.

A ciò si aggiunge che la variante TUF della stessa GPU costerà 334 Dollari, quasi 150 Dollari in più del prezzo consigliato da AMD, il che potrebbe rendere la scheda decisamente poco appetibile per molti utenti. Entrambe le GPU saranno disponibili dal 19 gennaio 2022 sul mercato al prezzo di 299 e 334 Dollari, anche se il loro effettivo prezzo di vendita potrebbe essere decisamente più alto.