Asus, scheda madre X670 per Ryzen 7000 mostra doppio chipset: il clamoroso leak

In una recente discussione su Baidu, è apparsa l'immagine dello schema di una presunta scheda madre Asus X670 Prime. Non mancano particolari e spunti di riflessione in merito non solo alla sua struttura ma alla possibile lineup del produttore taiwanese.

Abbiamo già parlato in tante occasioni di Raphael, i cosiddetti processori Ryzen 7000, che saranno per certi versi rivoluzionari per il team rosso. Infatti, al netto del responso derivante dal loro utilizzo pratico, già sappiamo che saranno estremamente diversi dai predecessori già dal punto di vista strutturale.

Saranno le prime CPU AMD ad adottare lo standard LGA, per esempio. Questo significa che, come Intel, anche questi processori AMD sul retro saranno lisci e privi di pin. Per compiere questo passo, si è reso necessario sviluppare un nuovo socket, chiamato AM5, le cui similitudini con quelli Intel si sprecano.

Oltre all'evidente somiglianza con le piattaforme per il team blu, però, questo significherà un abbandono definitivo dei precedenti chipset e una incompatibilità strutturale con le vecchie schede madri con socket AM4.

Se per le CPU ci sarà da attendere, diverso è il discorso per quel che riguarda i chipset. Infatti, già da qualche giorno GIGABYTE ha confermato che x670 sarà al Computex 2022, dando seguito a precedenti rumor che puntavano proprio a questa data. Ma oltre a GIGABYTE ci saranno moltissimi altri player del settore alla kermesse. Tra questi anche Asus, al centro dei recenti rumor per un clamoroso leak che mostra una scheda madre Prime X670 nei suoi schemi. Nell'immagine in calce (tuttavia non ufficiale e non confermata) si possono notare gli slot DDR5, così come un particolare che non sarà sfuggito ai più attenti: la presenza di un doppio chipset, presumibilmente B650. In effetti, si parlava già della possibilità che i chipset top di gamma di questa generazione sarebbero stati, in realtà, dei chiplet (tecnologia in cui AMD è maestra), ma questa foto dimostrerebbe un approccio differente, ovvero quello di due chipset singoli separati e collegati tra loro tramite un link preferenziale.

Tra l'altro, recenti indiscrezioni suggeriscono anche la possibilità dell'arrivo di schede madri X670-E con supporto PCIe Gen5 lato GPU.