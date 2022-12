ASUS segue il trend: monitor da gaming OLED 27' a 240Hz in arrivo nel 2023

Il 2023 si sta già definendo come l’anno dei monitor da gaming OLED dal refresh rate davvero elevato: lo scorso novembre, infatti, abbiamo notato l’annuncio del monitor LG UltraGear OLED QHD da 27 pollici. A seguire l’esempio della casa sudcoreana è ASUS con il suo schermo OLED QHD da 27 pollici, sempre con refresh rate di 240Hz.

Non solo LG Electronics, quindi: la società taiwanese ha già anticipato al pubblico il debutto del monitor ROG Swift PG27AQDM nel 2023, con ogni probabilità dotato del medesimo pannello presente nel monitor LG 27GR95QE citato in precedenza. Lo schermo è piatto, con risoluzione di 2560x1440, formato 16:9 e kit RGB sul retro; non è confermato da ASUS, ma potrebbe supportare le tecnologie HDR10 e Variable Refresh Rate.

Al momento della scrittura della notizia non si conoscono altre informazioni chiave riguardanti questo monitor ASUS; per scoprire le specifiche tecniche in ogni dettaglio e sapere a che prezzo verrà venduto sarà necessario attendere il CES 2023. Nel contesto della kermesse di Las Vegas, che ricordiamo tenersi a inizio gennaio 2023, la società sicuramente mostrerà la periferica al pubblico.

Se non altro, è la conferma che il 2023 sarà un grande anno per i monitor OLED: tra i nuovi modelli LG e ASUS, e il gigantesco schermo MSI QD-OLED curvo super ultra-wide – il primo al mondo di questo tipo –, i prossimi mesi vedranno il rilascio di numerosi pannelli OLED da gaming sicuramente costosi, ma pronti a offrire una valida alternativa ai giganteschi monitor-TV finora visti sul mercato.

Lo scorso novembre, a tale proposito, ASUS ha svelato i monitor Swift OLED da 42 e 48 pollici.