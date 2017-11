ASUS si aggiudica sette Innovation Award al CES 2018

ha ottenuto sette prestigiosi Innovation Awards al CES 2018 per i prodotti che hanno dimostrato design e progettazione eccezionali, durante la conferenza stampa CES Unveiled organizzata dalla Consumer Technology Association e tenutasi presso il Metropolitan Pavilion di New York.

I prodotti ASUS vincenti - in quattro categorie - includono la scheda madre ROG Rampage VI Extreme, il laptop ROG G703 e il monitor ROG Swift PG27UQ nella categoria Gaming, la scheda madre ROG Rampage VI Apex e l’all-in-one PC ASUS Zen AiO ZN242 nella categoria Computer Hardware and Components, il monitor portatile ASUS ZenScreen MB16AP in quella Computer Peripherals e un nuovo router nella categoria Smart Home.

Tutti i prodotti saranno esposti durante il CES 2018 nella ASUS Media Suite di Wynn Las Vegas. I riconoscimenti ricevuti rappresentato una riconferma dell’impegno dimostrato dall’azienda nell’offerta di prodotti in grado di assicurare ai propri utenti esperienze all’insegna dell’incredibile attraverso una innovazione capace di armonizzare design ricercato e funzionalità evolute.