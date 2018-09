ASUS si conferma leader nel mercato dei monitor da gaming. I dati della ricerca

In base ai risultati pubblicati dall’ultima analisi di mercato di WitsView, divisione di Trendforce, il settore dei monitor gaming ha raggiunto nel 2017 la cifra record di 2,5 milioni di unità vendute, registrando un incremento annuale dell’80%.

In questo mercato, a livello internazionale ASUS riconferma ancora una volta il suo ruolo di leader con una market share di quasi il 30% nel segmento monitor gaming (con frame rate oltre i 100Hz).

I dati della ricerca di WitsView dimostrano inoltre come la crescita nei volumi di vendita dei monitor gaming sia in controtendenza rispetto all’andamento globale delle vendite di LCD, il cui mercato attraversa invece una fase di contrazione. Questo ha spinto molti produttori a entrare in un segmento che nel tempo ha cominciato ad assumere un valore strategico sempre maggiore. Gli esiti dell’analisi premiano il forte impegno di ASUS nello sviluppare soluzioni tecnologicamente avanzate ed in linea le più elevate aspettative del mondo gaming.

“Questo importante risultato è per ASUS motivo di orgoglio e grande soddisfazione.” – Ha dichiarato Teodoro Di Pede, Marketing Manager Italy – Marketing Department Open Platform di ASUS – “Testimonia inoltre, l’impegno e gli sforzi ad oggi compiuti da ASUS, in questo ambito, in particolare con i prodotti a marchio ROG - Republic of Gamers. La nostra volontà rimane quella di offrire la più ampia gamma di soluzioni dedicate al gaming per soddisfare le esigenze più varie, dal gamer professionista al giocatore più casual, sviluppando e offrendo innovazione e tecnologie che riconfermano un ruolo chiave e un impegno costante nel garantire sempre la migliore esperienza videoludica possibile”.

Nella gamma attuale, che spazia da pannelli flat o curvi fino a 35” capaci di frequenze di aggiornamento fino a 240Hz, spicca in particolare il nuovo PG27UQ, primo monitor al mondo dotato di risoluzione UHD, refresh rate di 144Hz, NVIDIA G-SYNC HDR1000; già pronto per abbracciare il futuro del gaming e sfruttare al meglio anche le nuove tecnologie delle più recenti proposte NVIDIA, le GeForce RTX.