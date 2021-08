ASUS Snapdragon Insiders sorprende tutti: DxOMark premia il comparto fotocamera

Lo “Smartphone for Snapdragon Insiders” presentato a giugno da ASUS e Qualcomm è certamente stato un fulmine a ciel sereno per il mercato della telefonia, dato che i due brand avevano smentito le indiscrezioni in merito più volte. Altra sorpresa però sono le performance dello smartphone, elogiato da DxOMark.

Gli esperti della qualità audio-video e fotocamera dei dispositivi mobili, infatti, hanno attribuito punteggi importanti allo smartphone ASUS Snapdragon Insiders, il quale ha persino superato dispositivi come OPPO Find X3 Pro e iPhone 12 Pro Max per quanto riguarda il comparto fotocamera. Ricordiamo che esso è caratterizzato dal sensore principale Sony IMX686 1/1,73" da 64 MP, accompagnato dal sensore ultra-grandangolare Sony IMX363 da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x e massimo 12x. Non mancano pure il laser autofocus 8x8 e il singolo flash LED sul modulo posteriore.

Ebbene, questo kit ha raggiunto la valutazione complessiva di 133 punti, risultato medio tra i 142 punti della fotocamera principale, i 74 punti per ultra-grandangolare e tele, e i 111 punti dati alla qualità delle riprese video. I punti salienti di ASUS Snapdragon Insiders sono l’autofocus rapido e preciso, in grado di limitare il rumore presente sullo scatto finale e in grado di mostrare un’anteprima su schermo estremamente fedele alla fotografia scattata. I video, invece, in 4K risultano un ottimo “compromesso tra stabilizzazione, esposizione, texture e rumore”, come spiegato da DxOMark.

Non è stato raggiunto però il primato, il quale invece appartiene a Huawei P50 Pro e i suoi 144 punti combinati. Tra l’altro, lo stesso dispositivo risulta anche lo smartphone con il miglior display al mondo, ripetendo così il sorpasso dei record visto con i dispositivi mobili ammiraglia della società cinese.