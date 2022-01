Asus spiazza tutti: ecco il meraviglioso Zenbook con display OLED pieghevole

In seguito alla clamorosa presentazione dei notebook ROG al CES 2022, tra i primi ad adottare i nuovi chip Intel Alder Lake per notebook, Asus ha deciso di spiazzare tutti presentando un dispositivo che potrebbe fare la storia. Ecco il nuovo Zenbook 17 Fold.

Si tratta del primo laptop foldable OLED da 17,3 pollici in arrivo sul mercato, che sposa la tecnologia dei display flessibili per integrarsi in uno chassis dal form factor da 12,5 pollici. Questo atipico device è stato progettato in stretta collaborazione con Intel e BOE Technology. I suoi possibili impieghi sono molteplici, grazie alla struttura con cerniera a 180° che gli consente di diventare anche un tablet dalla diagonale estremamente ampia, un laptop sottilissimo grazie alla tastiera a schermo ma è sfruttabile anche in modalità Book ed Extend, ovvero in totale mobilità a schermo pieno o flesso.

Tra gli utilizzi più interessanti c'è però la modalità PC, che può essere raggiunta con la sua tastiera bluetooth Asus ErgoSense che può essere agganciata al device sovrapponendosi alla metà inferiore dello schermo oppure in maniera del tutto flottante beneficiando della diagonale intera a uso desktop.

Quanto alla qualità del pannello, troviamo una copertura spazio colore del 100% su DCI-P3, la validazione Pantone, la codifica Dolby Vision HDR e la certificazione TUV Rheinland per le luci blu.

A bordo, troverà spazio il nuovo Intel Core i7 Serie U di dodicesima generazione, affiancato dalla grafica integrata Intel Iris X, fino a 16GB di RAM e un SSD da 1TB su PCIe Gen4. Due le porte Thunderbolt 4 a disposizione. Tra i molteplici scenari d'utilizzo, questo dispositivo potrebbe tra l'altro dimostrare enormi potenzialità nel cloud gaming. Il suo arrivo sugli scaffali è previsto per la metà del 2022.



A margine dell'incredibile presentazione, Asus ha anche svelato i nuovi notebook TUF da gaming.