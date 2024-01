Asus, stavolta è addio: i NUC Extreme sono ufficialmente 'morti'

Nonostante il lancio dei nuovi ROG NUC al CES 2024, la serie di Mini-PC in questo speciale formato dirà addio a una delle sue proposte più apprezzate dai fan e dagli appassionati di gaming in dimensioni compatte.

Se da una parte Intel si è ritirata dal mercato NUC e Asus dall'altra ha deciso di investirci, infatti, il segmento Enthusiast perderà uno dei suoi pezzi, ovvero i cosiddetti NUC Extreme, che cesseranno ufficialmente di essere prodotti, con il NUC 13 Extreme con Raptor Lake che sarà dunque l'ultimo della famiglia ad arrivare sul mercato.

I NUC Extreme, anche per garantire le prestazioni eccellenti per cui sono noti e per ospitare schede video di fascia alta, sono in realtà dei Mini PC più ingombranti rispetto ai piccoli NUC tradizionali. Nonostante ciò, ricordiamo che anche queste soluzioni si aggirano solitamente intorno ai 7-8 litri di volume interno.

Difficilmente qualcuno erediterà da Asus questa serie, poiché la compagnia taiwanese sembra essere l'unica a credere davvero nel futuro dei piccoli e potenti NUC targati Intel, sui quali anche il team blu aveva perso interesse.