ASUS svela le sue AMD Radeon RX 6800 e 6800XT nelle versioni ROG STRIX e TUF Gaming

A 24 ore dalla presentazione ufficiale delle GPU Radeon RX 6800, 6800 XT e 6900 XT con architettura RDNA 2 da parte di AMD, ASUS ha deciso di annunciare la sua linea di schede grafiche personalizzate che includono le varianti ROG STRIX, ROG STRIX LC (Liquid Cooled) e TUF Gaming.

L’annuncio è arrivato direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda, in cui appare il seguente comunicato stampa: “Big Navi è qui. La serie Radeon RX 6000 e l'architettura sottostante della GPU RDNA 2 annunciano una nuova era di potenza grafica Radeon. Per ottenere il massimo da queste nuove entusiasmanti GPU, gli ingegneri ASUS hanno lavorato duramente per sviluppare versioni personalizzate in grado di offrire le prestazioni elevate, le basse temperature e il funzionamento silenzioso che gli appassionati si aspettano. Sia che tu scelga le schede della serie ROG Strix o TUF Gaming Radeon RX 6000, scoprirai che soddisfano tutte quelle aspettative e abbiamo persino messo una svolta raffreddata a liquido sulla nostra scheda ROG Strix di fascia più alta finora per questa generazione”.

Partiamo dalla serie ASUS Radeon RX 6800 disponibile sia nella variante raffreddata ad aria che quella raffreddata a liquido, visibile anche nella foto copertina dell’articolo. Il modello RX 6800 standard con raffreddamento ad aria avrà un design simile a quello della serie rivale GeForce RTX 30, con tre ventole e un enorme dissipatore di calore sotto la copertura, dal fattore di forma da 3 slot. Esternamente non manca la piastra personalizzata per dare un aspetto ancora più futuristico e aggressivo alla scheda grafica, accompagnati anche da una striscia RGB. Lato connettività non mancheranno due porte HDMI, DP e USB Type-C VirtualLink, assieme ovviamente al doppio connettore di alimentazione a 8 pin (rispetto alla configurazione tripla della RX 6800 XT)

La variante 6800 XT Liquid Cooled è ovviamente quella di punta, con design completamente raffreddato a liquido grazie a un radiatore da 240mm con tubi intrecciati personalizzato appositamente per la GPU di casa AMD. Non mancano l’illuminazione Aura Sync RGB e il design futuristico che contraddistinguono i prodotti della serie ROG Strix. Il prezzo di lancio dovrebbe aggirarsi attorno agli 899 Dollari sul mercato statunitense, ma ancora non si sa niente di concreto.

Come per la gamma ROG STRIX anche la serie TUF Gaming avrà tre ventole, ma da 9 pale anziché le 13 delle varianti viste prima; design da 3 slot, componenti elettrici di qualità per un’alimentazione stabile, piastra posteriore in alluminio solido e logo TUF Gaming illuminato da led arancioni, tre porte DisplayPort 1.4a e doppie porte HDMI 2.1. Anche per le GPU della serie TUF Gaming però mancano informazioni relative a prezzo e disponibilità sia negli Stati Uniti che nel mercato europeo. Per ogni dato ulteriore vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale di ASUS.

Intanto, rimanendo sempre nel settore delle schede grafiche, oggi abbiamo pubblicato la recensione della ASUS TUF RTX 3070 Gaming OC.