ASUS svela ad IFA lo ZenBook 17 Fold OLED, il primo laptop OLED pieghevole al mondo

In occasione dell’IFA 2022 che sta seguendo il nostro Alessio Ferraiuolo da Berlino, ASUS ha annunciato l'esclusivo ZenBook 17 Fold OLED, il primo laptop OLED pieghevole del mercato che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal quarto trimestre del 2022 ad un prezzo di 3.299 Euro.

Il laptop è caratterizzato da due configurazioni del display OLED che si combinano in un unico dispositivo. Troviamo infatti uno schermo touchscreen 4:3 da 17,3 pollici e 2,5K di risoluzione che si piega al centro per creare due display 3:2 da 12,5 pollici e risoluzione di 1920x1280 pixel. In combinazione con la tastiera ASUS ErgoSense Bluetooth ed il touchpad, questo laptop apre le porte a vari utilizzi: è possibile usarlo come PC desktop, laptop con tastiera Bluetooth o vortuale, tablet, reader ed extender.

Le prestazioni sono garantite dai processori Intel Core i7 U-Series di dodicesima generazione, con grafica Intel Iris Xe, Intel WiFi 6E, fino a 16GB di RAM ed SSD PCIe 4.0da 1 terabyte. Presenti anche due porte Thunderbolt 4, che supportano la ricarica rapida della batteria di lunga durata da 75 Wh.

Il prezzo, come dicevamo poco sopra, non è accessibile, ed almeno al momento non è stata comunicata la data di lancio.