Asus svela il nuovo ZenScreen Touch: il monitor portatile con ingresso USB-C

Direttamente dal Computex in corso a Taipei, Asus ha svelato ZenScreen Touch, un monitor portatile che si rivolge al settore dei professionisti ed in generale è indirizzato a coloro che necessitano di una soluzione portatile da affiancare ad un laptop per mostrare i propri lavori.

Caratterizzato da un design nuovo e sottile, con uno spessore di 9 millimetri, ZenScreen Touch presenta una scocca elegante proprio come la maggior parte degli smartphone presenti sul mercato, ed include un pennello da 15,6 pollici 10-point touch che supporta lo swipe, il touch e le gesture.

Asus sostiene che si tratta di un prodotto indicato per vari usi: dall'intrattenimento alla produttività, passando per le attività creative. Il nuovo ZenScreen Touch include il supporto micro-HDMI ma soprattutto l'ingresso USB-C, che sarà particolarmente apprezzato in quanto si tratta di uno degli standard più veloci ed usati.

Lo ZenScreen Touch è anche estremamente facile da portare, grazie ad un peso di 900 grammi, che nasconde una batteria integrata da 7800 mAh, alla pari di iPad Pro del 2018 da 11 pollici, con cui condivide anche il pannello IPS.

A livello software troviamo anche ZenScreen Touch App, che consente di effettuare il mirroring di uno smartphone Android per una maggiore visibilità e controllo delle applicazioni si una superficie più ampia.