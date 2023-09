ASUS svela la RTX 4070 senza cavi: tutto merito di un connettore 'nascosto'

Dopo aver visto la NVIDIA GeForce RTX 4070 Blower di PNY, un'altra scheda grafica attira ora l'attenzione dei videogiocatori su PC. Stiamo parlando di una delle prime schede video senza alcun cavo mai pubblicate sul mercato: si tratta proprio di una GeForce RTX 4070, questa volta prodotta da ASUS.

La ASUS RTX 4070-O12G-BTF è in vendita sul mercato cinese. Ovviamente, la GPU non è acquistabile singolarmente, ma solo in combinazione con una scheda madre ASUS e un case compatibili. La GPU, infatti, vanta un connettore HPCE "nascosto" per l'alimentazione della scheda, che così non avviene attraverso i classici cavi di alimentazione.



Potete dare un'occhiata alla scheda video sul sito web di ASUS, che ci spiega che la GPU fa parte della lineup "Back to the Future" (BTF) di ASUS, che tradizionalmente dà la priorità a scelte di design avveniristiche e sperimentali, che mettono al primo posto l'estetica, anche a discapito di potenza ed efficienza. Per questo, la componente ha un design "cable-less" e cerca di nascondere il più possibile il connettore di alimentazione.



Il sito web ci spiega anche il nome completo della GPU è Tianxuan TX Gaming-RTX4070-012G-BTF e che essa ha un raffreddamento a tre ventole. Nonostante la "ricerca del minimalismo" paventata da ASUS nel design della scheda, quest'ultima presenta una colorazione a tre tinte (bianco, grigio e azzurro), direttamente ispirata dagli anime giapponesi.



Insieme alla GPU, potrete acquistare una scheda madre Tianxuan TX B760-BTF, che supporta le CPU Alder Lake e Raptor Lake di Intel e che vanta il medesimo design "anime" della scheda video. Il form factor della scheda madre è ATX, mentre il PCB è di colore nero, anche se risulta in gran parte coperto da plastica bianca.