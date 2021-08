Asus svela la nuova Scheda Madre ROG Strix X570-E con WiFi 6E e Bluetooth 5.2

A distanza di circa due anni dall'arrivo sul mercato delle prime soluzioni basate sul chipset X570, fra cui le ottime Crosshair VIII Hero e Strix X570-E, Asus ha aggiornato la sua lineup con alcune interessanti soluzioni da Gaming.

In particolare, la Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi II rappresenta un'opzione accattivante per chi è in procinto di assemblare un nuovo PC, grazie a un look rinnovato sulla cover della sezione I/O e sul dissipatore del chipset.

Naturalmente non siamo di fronte soltanto a un esercizio di stile. Le nuove grafiche infatti si accompagnano anche a migliorie sul fronte dell'alimentazione e delle funzionalità.

Le fasi di alimentazione, appunto, diventano 14+2 nel nuovo modello, con connettore ProCool II aggiuntivo, in grado di supportare qualunque soluzione Ryzen dalla Serie 2000 in su. Compatibile naturalmente anche con le soluzioni APU Desktop di AMD di tutte le generazioni. Presenti, a tal proposito, due uscite video di cui una HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.2. Il formato della scheda è ATX e la compatibilità con i processori dell'attuale generazione e precedenti è garantita dal socket AM4.

Due gli slot M.2 PCIe Gen 4.0 per SSD ad alte prestazioni, otto invece le porte SATA. La connettività riceve un interessante upgrade. La X570E WiFi II infatti è compatibile sia con lo standard WiFi 6E che con il Bluetooth 5.2.

Il comparto audio è coperto dal chip ROG SupremeFX S1220A mentre, per quanto riguarda la RAM supportata, è garantito il funzionamento con memorie sino alle DDR4-5100 e avremo a disposizione 4 slot per un totale massimo di 128GB.



Di recente, Asus ha svelato anche la X570 ROG Crosshair Extreme con formato E-ATX.