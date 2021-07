Asus svela la nuova Scheda Madre X570 ROG Crosshair Extreme per CPU Ryzen

Tempo addietro vi abbiamo raccontato il nostro impatto con la gamma X570 ROG di Asus. In quel contesto abbiamo avuto modo di parlare anche della fascia altissima, saldamente occupata dal modello Crosshair VIII Hero.

Siamo decisamente nel segmento high end del mercato con la nuova Asus ROG Crosshair VIII Extreme, che cela al suo interno un chipset X570 e una componentistica che mira a spodestare le sorelle Hero e Formula, con un form factor E-ATX.

Fascia alta che naturalmente si traduce in un doppio 8-pin EPS, per 18+2 fasi di alimentazione e MOSFET da 90A. Capacità di espansione esageratamente elevate con 5 porte M.2, doppio connettore JUSB 3.2 Gen 2 per pannello frontale, doppia Thunderbolt 4, Ethernet Marvell AQtion a 10Gbps e, naturalmente, WiFi 6E.

Immancabile all'appuntamento anche un sistema di retroilluminazione RGB Aura Sync, controllabile mediante la suite Asus ArmouryCrate.

La compatibilità è garantita dal socket AM4 di tipo PGA, adatto per processori e APU AMD Ryzen dalla Serie 2000 in poi, dunque anche Serie 2000G, 3000, 3000G, 4000G, 5000 e 5000G.

Il controller audio è un ROG SupremeFX ALC4082 con DAC ESS ES9018Q2C, con la tecnologia ROG Clavis per la conversione del segnale da digitale ad analogico.

Per ulteriori informazioni, suggeriamo di controllare la pagina ufficiale. Attualmente non sono ancora note le informazioni su data e prezzo di lancio. Nel frattempo, ricordiamo che Asus ha svelato anche la Radeon RX 6600XT ROG Strix.