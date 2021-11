ASUS svela il nuovo VivoBook 13 Slate OLED da 13,3 pollici con ASUS Pen 2.0 e Windows 11

ASUS estende oggi l’offerta di laptop con il nuovo ASUS VivoBook 13 Slate OLED da 13,3 pollici con Dolby Vision, audio Dolby Atmos e quattro altoparlanti. Descritto come il “compagno dai molti talenti”, è caratterizzato da un processore Intel quad-core da 3,3 GHz.

La tastiera è full size ad aggancio magnetico ed è completata da un ampio touchpad. A livello software, troviamo il nuovo Windows 11 Home S di Microsoft, che lo rende il primo portatile Windows 2-in-1 da 13,3 pollici al mondo. La tastiera di VivoBook Slate infatti è rimovibile ed è completata da una cover con stand in grado di ruotare a 170 gradi, oltre che dall’ASUS Pen 2.0 ad alta precisione che è posizionata in un pratico supporto magnetico che la mette sempre a disposizione ed a portata di mano. Il laptop può essere utilizzato sia in orizzontale che in verticale, con o senza tastiera, per scrivere o guardare contenuti da qualsiasi angolazione.

Il pannello è in grado di mostrare 1,07 miliardi di colori ed ha un rapporto widescreen 16:9 in grado di fornire un’esperienza visiva a tutto schermo Inoltre, il pannello è PANTONE Validated con una gamma cinematografica DCI-P3 al 100% per colori accurati e vividi, ed è certificato DisplayHDR True Black 500, per nari profondi e dettagli brillanti. Il tempo di risposta è di 0,2 millisecondi, invece.

A livello di connettività, troviamo il supporto al WiFi 6 ultraveloce potenziato dalla tecnologia ASUS WiFi Master., a cui si aggiungono due porte USB-C, unjack audio ed un lettore di schede microSD. La scheda tecnica è completata da 4 gigabyte di RAM LPDDR4X e 128GB eMMC.

Nel corso del 2022 VivoBook Slate OLED sarà disponibile in diverse edizioni uniche, incluse due Artist Editions progettate con Steven Harrington e Phil Colbert.

ASUS Vivobook 13 Slate OLED sarà disponibile in Italia a partire dal fine 2021, ma non è stata indicata alcuna fascia di prezzo.

Nella giornata di ieri, ASUS ha annunciato il lancio di Android 12 per gli ZenFone 8, ZenFone 7 e ROG Phone.