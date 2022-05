Asus svela i nuovi Vivobook 2022 all'evento 'The Pinnacle of Performance'

Nel corso dell'evento "The Pinnacle of Performance", in cui Asus ha svelato gli Zenbook 2022, c'è stato ampio spazio anche per i nuovi Vivobook, equipaggiati con display OLED d'eccezione e configurazioni hardware di alto livello.

Asus Vivobook Pro 2022

I modelli della sottofamiglia Vivobook Pro sono pensati per i content creator e fortemente bilanciati sul fronte del rapporto qualità/prezzo. La serie si compone in totale di cinque modelli principali, ovvero i nuovi Vivobook Pro 16X e 16, Pro 15X e 15 e il più piccolo 14X. Tutti equipaggiati con display che spaziano dal generoso OLED 3.2K a 120Hz da 16 pollici dei modelli 16 e 16X all'OLED 2.8K a 120Hz da 15,6 pollici dei Pro 15X e 15-

Tutti i display della gamma sono validati PANTONE, con una resa dei colori eccellente, certificati VESA DisplayHDR TrueBlack 600 e copertura DCI-P3 del 100%. Quanto alle configurazioni, gli utenti potranno scegliere processori fino all'Intel Core i9-12900H o al Ryzen 9 6900HX, fino a 32 GB di RAM DDR5 e grafica a scelta che punta, al massimo delle possibilità, alla RTX 3070 Ti.

Naturalmente, non manca un profilo di espansione completo, con supporto Thunderbolt 4 fino a 40Gbps, USB4 e HDMI 2.1, oltra a una connettività che include WiFi 6E e LAN 2.5 GbE. La gamma Vivobook Pro si avvale, oltretutto, di sistemi audio Dolby Atmos realizzati in partnership con Harman Kardon.

Asus Vivobook S

Oltre ai modelli Pro, con la sottofamiglia S Asus propone una serie di laptop leggeri e sottili, con spessore massimo di 17,9 mm e peso fino a 1,6 Kg. Nella categoria Thin and Light, si tratta di alcune delle prime proposte dotate di profili hardware con TDP da 45W.

Nella gamma troviamo modelli che spaziano dal Vivobook S 14X OLED da 14,5 pollici al Vivobook S 16X OLED, passando per il Vivobook S 14 OLED e il Vivobook S 15 OLED.

In tutti i casi, dunque, si punta a una qualità dell'immagine superiore, con pannelli NanoEdge a risoluzione fino al 4K, refresh rate fino a 120 Hz (per i modelli 2.8K) e tempi di risposta di appena 0,2 ms. Anche questi schermi rispondono alla validazione PANTONE, oltre alla certificazione VESA DisplayHDR True Black 600, mentre le configurazioni possibili spaziano dai modelli Intel EVO con processori fino all'i7-12700H alle varianti AMD con CPU fino al Ryzen 9 6900HX, in tandem con grafica Intel Iris Xe oppure Radeon.



Per saperne di più, suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale della gamma Asus Vivobook 2022.