ASUS verso tagli e licenziamenti: Zenfone 10 è il suo ultimo smartphone compatto?

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di ASUS Zenfone 10, lo smartphone compatto dell'azienda taiwanese è una delle proposte più interessanti sul mercato della telefonia mobile, grazie al suo form factor senza rivali e alla sua ottima scheda tecnica. Purtroppo, però, le possibilità che ASUS lanci uno Zenfone 11 si riducono sempre di più.

Stando a quanto riporta GizmoChina, ASUS starebbe attraversando una ristrutturazione interna molto pesante: benché l'azienda abbia promesso ai suoi dipendenti che non avrebbe operato tagli alla sua forza-lavoro, pare che gli ingegneri al lavoro su alcuni progetti siano stati spostati in altri settori, tagliando le branche meno redditizie del business della compagnia. Non è chiaro se ASUS sia riuscita a mantenere la promessa di non licenziare alcun dipendente, dal momento che alcuni report spiegano che dei tagli al personale, anche piuttosto ingenti, ci sarebbero già stati.

Secondo alcuni rumor, la linea di smartphone Zenfone sarebbe stata "cestinata" come parte della ristrutturazione interna di ASUS. Fortunatamente, pare che lo stesso destino non sia toccato ai ROG Phone, che rappresentano un'eccellenza nella nicchia degli smartphone da gaming (per saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di ASUS Rog Phone 7 Ultimate).

Nel mese di luglio, ASUS aveva operato tagli nel settore PC, che hanno portato ad esuberi negli uffici dell'azienda di Taiwan e a Suzhou, in Cina. Più di recente, delle fonti interne ad ASUS hanno spiegato a GizmoChina che una nuova ondata di tagli e licenziamenti sarebbe in arrivo a breve e potrebbe riguardare trasversalmente ogni settore dell'azienda, portando ad una riduzione del 50% della forza-lavoro complessiva di ASUS.

Come dicevamo, pare che questa riduzione della forza-lavoro sarà solo parzialmente compensata dal ricollocamento dei lavoratori "in esubero" presso nuovi progetti, che dovrebbero tutti concentrarsi nel business del gaming e della linea di dispositivi ROG. Quale che sia il destino degli impiegati di ASUS, comunque, sembra proprio la compagnia abbia cestinato i suoi progetti per Zenfone 11, che sarebbe dovuto arrivare sul mercato nel 2024.