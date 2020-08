ASUS, trapelati online dettagli tecnici su 4 smartphone economici

Mentre ASUS pensa a promuovere i nuovi top di gamma ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro, da noi mostrati nel dettaglio pochi giorni fa, online trapelano ulteriori dettagli riguardo quattro nuovi smartphone di fascia medio-bassa per competere con Samsung, Xiaomi e anche OnePlus, che tra Nord e il futuro “Clover” si sta inserendo nello stesso mercato.

È stato l’utente Twitter Abhishek Yadav a diffondere le foto con i primi dettagli tecnici dei chipset in dotazione ai quattro modelli, chiamati “Lito”, “Lagoon”, “Bengal” e “Scuba”. In ordine, i processori in questione (tutti Qualcomm) sono Snapdragon 765G 5G, Snapdragon 690 5G, Snapdragon 662/460 e un SoC della serie Snapdragon 200. Secondo Yadav, i dispositivi in cui potrebbero apparire questi chip sono tutti parte della serie ASUS Max M3, ma non c’è ancora nessun dato a supportare questa tesi.

Da osservare in particolare sarà Lito poiché il processore in dotazione è lo stesso visto su OnePlus Nord: ciò vorrebbe dire che l’azienda taiwanese sarebbe pronta a proporre sul mercato uno smartphone che finirebbe per competere proprio col nuovo medio-gamma della compagnia di Pete Lau. Ovviamente consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze, dato che si tratta pur sempre di rumor.

I primi smartphone di fascia medio-bassa lanciati da ASUS erano tutti compresi nella serie ZenFone Max giunta in Italia nel 2018, ma dopo le dimissioni dell’ex-CEO Jerry Shen il brand decise di concentrarsi sui dispositivi di fascia alta e da gaming. Questa nuova serie potrebbe essere l’occasione per il rilancio.