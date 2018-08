ASUS TUF Gaming FX505 ufficiale: tutto sul nuovo notebook da gaming

ASUS ha annunciato un nuovo notebook da gaming: il TUF Gaming FX505. Il tutto è passato un po' in sordina per via delle miriade di annunci che stanno caratterizzando questi giorni di IFA 2018. Nonostante questo, si tratta di un prodotto alquanto interessante.

L'annuncio è arrivato tramite la pubblicazione della pagina dedicata sul sito ufficiale della società e del video promozionale su YouTube, che potete vedere qui sopra. Il notebook in questione dispone di molte varianti, che possono montare un processore Intel Core i7 8750H o Intel Core i5 8300H, un chipset Intel HM370, un display NanoEdge IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e refresh rate di 60 Hz o 144 Hz, GPU NVIDIA GTX 1050, GTX 1050 Ti o GTX 1060, 1TB di HDD e 128/256/512GB di SSD. Non mancano una batteria da 48 Wh e tutte le connettività del caso, dal Wi-Fi 802.11ac al Bluetooth 5.0. Le dimensioni sono di 360,4 x 262 x 25,8 mm, per un peso di 2,2 kg.

Troviamo poi il jack per le cuffie, una porta USB 2.0, 2 porte USB 3.0, una Ethernet e una HDMI 2.0. Le colorazioni disponibili sono Gold Steel, Red Matter e Red Fusion. Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda prezzo e disponibilità. Restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye Tech, non mancheremo di tenervi informati in merito.