Asus Tuf, per il gaming e non solo: finalmente il prezzo è CROLLATO!

ASUS TUF Gaming A15 FA507NU è un Notebook con Monitor da 15,6" quindi piuttosto confortevole per la visione. Ma a ciò bisogna aggiungere il fatto che si basi sulla tecnologia FHD Antiglare, 144Hz. Monta il potente Processore AMD Ryzen 5 7535HS/H.

Riguardo le sue prestazioni, queste sono garantite su un livello alto grazie ai 16 GB di RAM, abbinati a una memoria nativa di 512GB SSD PCIE.

Come anticipato in precedenza, il vero punto di forza di questo portatile firmato ASUS è la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB, ideale per chi gioca con il portatile, grazie all'alta definizione delle immagini. Ma anche per chi svolge lavori grafici, ecc.

La scheda grafica monta uno switch MUX dedicato per sfruttare tutte le prestazioni di gioco.

Molto interessante anche il Sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore, per un'ottima esperienza sonora.

Le ventole ARC Flow migliorano il flusso d'aria fino al 13%, il che prevede il surriscaldamento del dispositivo.

Il sistema operativo è l'ultimo di casa Microsoft, Windows 11 Home già installato. Un sistema operativo migliorato in termini di sicurezza e prestazioni.

La scocca è di un elegante colore grigio.

