ASUS TUF GAMING Radeon RX 6900 XT ufficiale: ecco le immagini

In seguito alle indiscrezioni relative ai benchmark, si torna a parlare della GPU AMD Radeon RX 6900 XT, visto che ormai ci siamo. Tuttavia, nelle ultime ore l'attenzione degli appassionati si è concentrata su un modello custom, ovvero quello di ASUS.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Videocardz e Wccftech, la scheda video ASUS TUF GAMING Radeon RX 6900 XT è stata annunciata ufficialmente, facendosi vedere essenzialmente da ogni angolazione. Potete trovare alcune immagini dettagliate a corredo della notizia, ma in realtà ne sono state pubblicate anche altre (a cui potete dare un'occhiata tramite il link presente in fonte).

Dalle immagini possiamo notare che la GPU dispone di un sistema a tripla ventola, nonché di tre porte DisplayPort 1.4 e una porta HDMI. In parole povere, la scheda video ha perso la porta USB Type-C in favore di una terza DisplayPort. Stando alle ultime indiscrezioni, questo modello dovrebbe avere un prezzo leggermente superiore a 999 dollari, ma staremo a vedere. Per maggiori dettagli sulla scheda video, potete fare riferimento al sito ufficiale di ASUS.

Insomma, ASUS ha svelato ufficialmente la sua proposta e ora gli appassionati possono dare un'occhiata più da vicino a un modello custom della Radeon RX 6900 XT. Per il resto, vi ricordiamo che i il lancio ufficiale di AMD Radeon RX 6900 XT è fissato per oggi 8 dicembre 2020.