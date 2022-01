Asus TUF svela i laptop da gaming con Ryzen 6000 e Alder Lake

Dopo l'esplosiva presentazione Asus ROG al CES 2022, il produttore ha deciso di continuare a stupire lanciando una gamma aggiornata dei suoi laptop da gaming della linea TUF con hardware di ultima generazione e resistenza estrema.

Si parte proprio dalla comune caratteristica della certificazione secondo standard militari MIL-STD-801H, che ne stabilisce la resistenza in ambienti ostili, ma non è finita qui. Infatti, i nuovi TUF Gaming A15 e A17, che differiscono principalmente per la diagonale del display, sono equipaggiati con processori fino al Ryzen 7 6800H, RAM DDR5-4800 e GPU configurabile dalla gamma NVIDIA RTX con architettura Ampere e massimo TGP di 140W. Compatti e rinforzati con scocca parzialmente metallica, questi notebook sono dotati anche di supporto fino a due SSD M.2 NVMe su PCIe Gen4 per il massimo delle prestazioni nel trasferimento dati in scrittura e lettura sequenziale. Anche la dissipazione riceve le principali innovazioni della gamma ROG, tra cui l'implementazione delle ventole Arc Flow.

Si può inoltre scegliere tra un display QHD a 165Hz e un modulo FullHD a 300 HZ con Adaptive Sync. I tempi di risposta, invece, sono di 3ms. La tastiera retroilluminata e un trackpad più grande del 26% aumenteranno la produttività, mentre per quanto riguarda il comparto multimediale, troviamo il pieno supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Sulla falsariga dei modelli A15/17, i nuovi Asus TUF Gaming F15 e F17 offriranno caratteristiche sovrapponibili, ma potranno avvalersi delle ultime tecnologie sviluppate da Intel nel corso del CES 2022, tra cui i nuovi processori Alder Lake per notebook, con possibilità di scelta fino all'Intel Core i7-12700H e Thunderbolt 4.

Infine arriva il nuovo Asus TUF Dash F15, dotato di processori fino all'Intel Core i7-12650H a 10 Core, ricarica rapida su Type-C per la massima versatilità e RTX Serie 30, il tutto all'interno di uno chassis di appena 19,95mm con cover in alluminio.