Asus, è ufficiale: le schede madri Z690 supportano Intel Raptor Lake

Dopo aver scoperto che Raptor Lake supporterà PCIe Gen5 e DDR5-5600, le attenzioni di pubblico e addetti ai lavori sulla tredicesima generazione di processori Intel non sono mai state così concentrate.

Raptor Lake non solo rappresenterà un ulteriore step in avanti nel campo dell'adozione dei nuovi standard, uscendo quindi dall'area degli "early adopter" con supporto RAM limitato, ma anche perfezionamento e prima evoluzione del concetto di architettura ibrida messo in campo da Intel con Alder Lake, con processori sbalorditivi nel multitasking avanzato e nelle prestazioni generali.

Insomma, l'entusiasmo per la tredicesima generazione è palpabile e molti produttori, tra cui Asus, hanno già iniziato a canalizzare i propri sforzi in questa direzione.

Non a caso, il colosso taiwanese ha ufficializzato il suo supporto a Raptor Lake per la sua intera gamma di schede madri con chipset Z690. Una mossa a sorpresa, compiuta in netto anticipo sulla tabella di marcia, che proietta la sua offerta in una nuova generazione tramite un semplice aggiornamento BIOS e la conferma indiretta della retrocompatibilità dei propri prodotti.

Le schede madri che beneficeranno dell'aggiornamento sono le seguenti:

ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL

ROG MAXIMUS Z690 EXTREME

ROG MAXIMUS Z690 FORMULA

ROG MAXIMUS Z690 HERO

ROG MAXIMUS Z690 APEX

ROG MAXIMUS Z690 HERO EVA

ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4

ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI

ProArt Z690-CREATOR WIFI

PRIME Z690-A

PRIME Z690-P WIFI

PRIME Z690-P

PRIME Z690-P WIFI D4

PRIME Z690-P D4

PRIME Z690M-PLUS D4

TUF GAMING Z690-PLUS

TUF GAMING Z690-PLUS WIFI

TUF GAMING Z690-PLUS D4

TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Ricordiamo che, in occasione del lancio di Alder Lake, abbiamo avuto modo di mettere alla prova la ROG MAXIMUS Z690 HERO, una scheda madre di altissimo profilo pensata proprio per la dodicesima generazione.