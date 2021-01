ASUS, ufficiali al CES 2021 le nuove schede madri Z590

Dopo aver svelato parecchi prodotti al CES 2021, ASUS ha colto l'occasione di quest'ultima giornata della kermesse, quest'anno svoltasi interamente in digitale, per togliere i veli anche alle sue schede madri Z590.

In particolare, in seguito alle prime immagini di qualche giorno fa e alla presentazione della piattaforma desktop Intel Z590, l'azienda taiwanese ha ufficializzato, mediante un comunicato stampa, le famiglie ROG Maximus XIII, ROG Strix e TUF Gaming Prime.

Tra le novità, ASUS afferma di aver migliorato i VRM, arrivando a una topologia 18 + 2 sulla ROG Maximus XIII Extreme. La società taiwanese ha inoltre fatto sapere che le sue schede madri sono pensate per spingere al massimo i processori Intel di undicesima generazione, supportando anche "l'overclock più impegnativo".

Tra le schede madri messe maggiormente in evidenza da ASUS, c'è la ROG Maximus XIII Extreme Glacial, che parte dal PCB della Maximus XIII Extreme e dispone di un gigantesco water block sviluppato in collaborazione con EK per mantenere tutti i componenti a basse temperature. Grazie alla copertura completa raffreddata a liquido del suo VRM e all’enorme sistema di dissipatore M.2, la Maximus XIII Extreme Glacial strizza l'occhio a coloro che sono soliti mettere in piedi delle build di un certo tipo.

Per il resto, oltre al supporto PCIe 4.0 garantito dalle CPU Intel Core di undicesima generazione, tutte le schede madri ROG Maximus XIII Z590 sono state dotate di due porte USB di tipo C Thunderbolt 4 integrate. Non mancano inoltre i nuovi codec audio Realtek ALC4000. Inoltre, ROG Maximus XIII Extreme ed Extreme Glacial dispongono del nuovo ROG Clavis, un DAC USB Type-C esterno.

Purtroppo non si conoscono ulteriori dettagli in merito a prezzo e disponibilità per il nostro Paese. In ogni caso, potete approfondire le novità mediante il sito ufficiale di ASUS.