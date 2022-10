ASUS ufficializza le nuove schede madri Intel Z790 ROG, TUF Gaming e ProArt

In seguito all'arrivo dei processori Intel Core Raptor Lake, ci sono altre novità in ambito PC. Infatti, ASUS ha ufficializzato nuove schede madri.

Comunicato stampa: Milano, 21 ottobre 2022 - ASUS annuncia la disponibilità di nuove schede madri Intel Z790, ovvero le ROG Maximus Z790 Apex, TUF Gaming Z790-PLUS WiFi e ProArt Z790-Creator WiFi, tutte dotate di supporto per moduli di memoria DDR5 e slot PCIe 5.0 per le più recenti schede video e soluzioni di storage ultraveloci.

Le schede madri ASUS Z790 offrono un enorme valore a chiunque voglia assemblare un PC basato sulle CPU Intel di 13a generazione, valore che include AEMP II, AI Overclocking, AI Cooling II, slot PCIe 5.0 M.2, Thunderbolt 4, WiFi 6E, tecnologia Quick Charge 4+ e connettività completa.

ROG Maximus Z790 Apex è certamente l'opzione definitiva per gli appassionati di overclocking, vantando una serie di funzionalità all'avanguardia. Per i creativi e i professionisti dell'imaging ASUS offre la ProArt Z790-Creator WIFI, una scheda madre che offre connettività premium e stile esclusivo, pronta ad accogliere le schede video di ultimissima generazione e le più recenti e veloci opzioni PCIe 5.0 per lo storage ultraveloce. ASUS rafforza e completa anche la linea TUF Gaming con la TUF Gaming Z790-Plus WIFI, grazie al supporto DDR5 alla famiglia.

ROG Maximus Z790 Apex

Ogni overclocker sa che le schede madri Apex sono la soluzione indiscussa per raggiungere prestazioni di memoria da record. La ROG Maximus Z790 Apex continua questa tradizione, con i suoi due slot DIMM DDR5 pronti per l'overclock della RAM fino a 8000 MT/s. Per offrire davvero tutti gli strumenti necessari per testare e monitorare la memoria, ASUS include anche l'abbonamento di un anno per AIDA64 Extreme e Memtest86.

ROG Maximus Z790 Apex sta già dimostrando tutto il suo valore sul campo, avendo già ottenuto 14 record mondiali e 13 primi piazzamenti globali. L'overclocker Elmor ha utilizzato la nuova ROG Apex per portare una CPU Intel a 8.812,85 MHz, infrangendo il precedente record ottenuto con una CPU AMD e detenuto dal 2012. Utilizzando una CPU Intel Core i9-13900K, l'overclocker lupin_no_musume è stato in grado di raggiungere un nuovo record nell'overclocking della frequenza della memoria DDR5, fino ad uno straordinario valore di 5564,8 MHz, che si traduce in 11.130 MT/s. Si tratta di una velocità quasi 2,3 volte superiore alle velocità di base delle RAM DDR5 JEDEC usate. Safedisk ha invece stabilito nuovi record sia in Cinebench R23 che in SuperPi 32M, ottenendo rispettivamente 56722 punti e 3 minuti e 4,054 secondi.

Gamer e PC builder magari non compreranno bombole d'azoto per raggiungere questi limiti, ma scegliendo la Apex si assicureranno le leggendarie e comprovate prestazioni di overclocking dell'Apex, assicurandosi la possibilità di utilizzare CPU e kit di memoria di fascia alta alle velocità più elevate e stabili.

La robusta soluzione di alimentazione di questa scheda madre fornisce una piattaforma high-end per prestazioni davvero eccezionali. L'alimentazione grezza entra nella scheda attraverso 8+8 connettori di alimentazione ProCool II. I solidi pin di questi connettori offrono un contatto migliore con le prese dell'alimentatore, una migliore dissipazione del calore e una maggiore affidabilità rispetto all'hardware comune. Le 24+0 fasi di alimentazione da 105 ampere forniscono un'alimentazione stabile alla CPU, mentre massivi dissipatori VRM mantengono i circuiti freschi anche sotto pressione.

Per quanti vogliano optare per un circuito di raffreddamento a liquido, la ROG Water Cooling Zone consente di avere pieno controllo. Il doppio header per la temperatura dell'acqua e quello di portata della ROG Water Cooling Zone forniscono le informazioni direttamente all'intuitiva utility ROG Fan Xpert 4, aiutando a tenere sotto controllo il calore e assicurando massima efficacia di raffreddamento in ogni sfida.

Gli esclusivi controlli intelligenti di ASUS consentono agli utenti di ottimizzare facilmente la loro esperienza. AI Overclocking mette a punto la CPU per ottenere prestazioni di alto livello, semplicemente con un paio di clic. Impiega microcontrollori dedicati a bordo per tracciare con precisione le telemetrie di temperatura e frequenza, processando poi i dati attraverso un avanzato algoritmo per offrire il migliore overclock del sistema. AI Cooling II monitora la CPU e utilizza i dati derivanti da uno stress test ad hoc per calcolare la velocità minima della ventola necessaria per raffreddare efficacemente il sistema, aiutando così a mantenere estremamente contenuti i livelli di rumore.

Per chi è alla ricerca di una piattaforma che permetta di integrare i componenti più veloci di oggi e di domani, ROG Maximus Z790 Apex offre una coppia di slot PCIe 5.0 x16 pronti per le schede grafiche di nuova generazione. Il pulsante Q-Release dello slot PCIe consente di rilasciare facilmente la scheda grafica dallo slot. Grazie alla scheda PCIe 5.0 M.2 inclusa, si potrà installare un'unità SSD PCIe 5.0 ad alta velocità. Gli utenti avranno a disposizione anche due slot PCIe 4.0 M.2, entrambi dotati di doppio dissipatore M.2 con backplate integrato, potendo installare due ulteriori unità SSD M.2 attraverso la scheda aggiuntiva DIMM.2. Per rendere le operazioni di assemblaggio o di aggiornamento ancora più semplici, il sistema ASUS M.2 Q-Latch consente agli utenti di installare le unità in maniera immediata e semplice, senza neppure doversi preoccupare di perdere le piccole viti M.2.

La connettività di alto livello completa le caratteristiche della ROG Maximus Z790 Apex. Intel 2,5 Gb Ethernet e WiFi 6E completano la dotazione, offrendo le migliori opzioni di rete, per network cablate e wireless ultraveloci. Sul pannello I/O posteriore è presente una porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ultraveloce, oltre a un header che consente di collegare un'altra porta Type-C con supporto Quick Charge 4+ per ricarica fino a 60 watt direttamente dal pannello anteriore del case.

TUF Gaming Z790-Plus WIFI

Con una scheda madre TUF Gaming, gli utenti sanno di avere a disposizione solide funzionalità gaming, affidabilità da battaglia e un'estetica sobria, che ben si adatta ad un'ampia gamma di modelli. Ora, con l'introduzione della TUF Gaming Z790-Plus WIFI, la scelta per le motherboard ASUS Z790 si amplia offrendo anche il supporto per i moduli di memoria DDR5.

Questa scheda è pronta per accogliere al meglio le più recenti CPU Intel Core di 13a generazione con una soluzione di alimentazione aggiornata. Vanta 8+8 connettori di alimentazione ProCool II e 16+1 fasi di alimentazione DrMOS, rispetto alle 14+1 della serie TUF Gaming Z690, aumentando così la capacità del VRM di fornire un'alimentazione stabile e garantire un efficace raffreddamento anche sotto pressione.

Anche la TUF Gaming Z790-Plus WIFI è dotata del pulsante Q-Release dello slot PCIe che semplifica la rimozione della scheda grafica, un'opzione di tipo high-end combinata con una massiccia soluzione di raffreddamento e un robusto backplate. AEMP II semplifica invece l'ottimizzazione dei moduli DDR5 per ottenere prestazioni eccezionali: bastano un paio di clic nel BIOS per attivare il profilo di memoria desiderato e gli utenti possono contare su velocità stabili della RAM fino al 37,5% superiori rispetto alle specifiche DDR5 di base.

Uno slot PCIe 5.0 x16 consente agli utenti di usare le schede grafiche più veloci di oggi e di domani. Quattro slot M.2 onboard, tre per PCIe 4.0, assicurano uno spazio di archiviazione ampio e veloce. La rete è garantita da un controller Ethernet Intel da 2,5 Gbps, mentre l'integrazione del WiFi 6E Intel consente agli utenti di connettersi a un router compatibile sulla banda a 6 GHz. Una serie di porte USB, tra cui una veloce porta USB 3.2 Gen 2×2 Type-C sul pannello I/O posteriore, consente agli utenti di collegare tutte le periferiche di gioco preferite.

Per quanti desiderano arricchire la propria scheda madre TUF Gaming con una serie di componenti e periferiche con un'estetica condivisa e coerente, la TUF Gaming Alliance - una collaborazione tra ASUS e diversi brand di componenti per PC, nata per garantire la compatibilità e interoperabilità tra un'ampia gamma di componenti - offre numerose opzioni per case, alimentatori, dissipatori per CPU, kit di memoria e altro ancora. Con l'aggiunta costante di nuove partnership, e il conseguente allargamento del portafoglio prodotti e componenti, la TUF Gaming Alliance continuerà a crescere nel tempo, offrendo sempre più numerose e valide opzioni di scelta.

ProArt Z790-Creator WIFI

Quanti stanno progettando una postazione orientata alla creazione di contenuti e pronta a sfruttare tutta la potenza di una CPU Intel di 13a generazione, non devono attendere o guardare oltre: per loro la ProArt Z790-Creator WiFi è semplicemente la scelta perfetta. Con uno stile sofisticato che affonda le sue radici in linee pulite, angoli aggraziati e simmetria precisa, e un ricco set di funzionalità all'avanguardia, questa è la scheda madre che ogni creativo sta attendendo.

Per tutti i workflow creativi che richiedono kit di memoria di high-end, la ProArt Z790-Creator WiFi accelera i progetti con l'enorme larghezza di banda, le velocità fulminee e l'eccezionale efficienza energetica offerte dalla RAM DDR5 di nuova generazione. Con una velocità di trasferimento dati superiore del 50% rispetto alle memorie DDR4 di precedente generazione, le DDR5 danno vita a un nuovo livello di prestazioni e questa scheda madre offre una serie di ottimizzazioni hardware e firmware che consentono agli utenti di overcloccare i kit di memoria compatibili spingendoli al loro limite assoluto.

Grazie alla connettività PCIe 5.0 con ben due slot PCIe 5.0 x16, la ProArt Z790-Creator WIFI offre agli utenti la possibilità di sfruttare appieno anche le più veloci schede grafiche di nuova generazione, per una capacità di elaborazione formalmente sconfinata. I due slot possono funzionare in configurazione x8/x8, in modo che gli utenti possano trarre il massimo vantaggio dall’impiego di una coppia di schede video. Quattro slot M.2 integrati consentono infine di creare un array di archiviazione ampio ed ultraveloce.

Non manca chiaramente una selezione completa di porte ad alta velocità, indirizzate ad allestire workstation creative complete sotto ogni aspetto. Una coppia versatile di porte Thunderbolt 4 USB Type-C sul pannello posteriore offre molteplici opzioni per il collegamento di periferiche e display. La connettività flessibile sul pannello anteriore è essenziale per molti flussi di lavoro, quindi la ProArt Z790-Creator WiFi offre un connettore USB 3.2 Gen 2×2 sul pannello anteriore con supporto per Quick Charge 4+ fino a 60 watt, per offrire una pratica opzione di ricarica veloce per ogni device compatibile in abbinamento ad un case dotato di porta USB Type-C sul pannello frontale.

Una sezione networking di alto livello completa una dotazione quanto mai ricca per garantire prestazioni e produttività elevate su tutti i fronti. Con un router compatibile, la connettività WiFi 6E di questa scheda consente di accedere allo spettro a 6 GHz per connessioni wireless davvero senza ostacoli. L'Ethernet Intel da 2,5 Gbps fornisce una rete cablata solida e affidabile, mentre la porta Ethernet Marvell AQtion da 10 Gbps offre ancora più opzioni, come la connessione a uno storage di rete velocissimo.

Per immagini e ulteriori dettagli sulle specifiche delle nuove ROG Maximus Z790 Apex, TUF Gaming Z790-Plus WIFI e ProArt Z790-Creator WIFI, consultare l'articolo di Edge Up. [...]

Schede madri ASUS serie Z790

La nuova gamma ASUS Z790, mai così ricca e completa, non solo non ha compromessi per dotazione, performance e funzionalità, ma al lancio offre anche un ulteriore vantaggio per tutti gli acquirenti: scegliendo una nuova scheda madre ROG, ROG Strix o TUF Gaming in abbinamento ad un dissipatore AIO o un alimentatore ASUS si potrà ottenere fino a 150 euro di rimborso. Per consultare tutte le opzioni disponibili, i rivenditori aderenti e avere maggiori info sulla promozione, potete fare riferimento al portale ufficiale di ASUS.

Le schede madri ROG Maximus Z790 Apex, ProArt Z790 Creator WIFI e TUF Gaming Z790-Plus WIFI si aggiungono ai modelli della serie Z790 e saranno disponibili a breve sull'eShop ASUS, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS.